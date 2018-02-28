ЧМ-2018 по футболу может пройти без сборной России

Итоги Олимпиады-2018 Скандал с Якубовичем Дом-2 Эксклюзив Тесты и опросы

Самое читаемое

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
партнеры
Среда 28 февраля
Лента новостей
09:10
В пожаре на севере Москвы геройски погибли два сотрудника МЧС
08:08
Власти оплатят кредиты жертв крушения Ан-148
07:00
Казахстан хочет наказать сбежавшего во Францию олигарха
22:39
В Казани пьяный стрелок напал на прохожих и полицию
22:05
Разведется ли Меланья с Трампом
22:00
Возмужавший сын Джанабаевой и Меладзе произвел фурор
21:51
Дочь Гаркалина раскрыла подробности его болезни
21:25
Безумные регионы: тюменский Burger King захватили нацисты
21:01
Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа
20:55
Трамп вновь унизил красавицу-жену
20:34
Пассажиры застряли в тоннеле московского метро
20:18
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
20:11
К чему снится любовница
20:09
В московском метро произошел сбой
20:02
Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
19:50
Пышная модель восхитила фанатов откровенным танцем в бикини (видео)
19:21
Отвергнутый Трампом Порошенко решился на крайние меры
19:15
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
19:00
Состояние крайне тяжелое: Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ
18:33
Курсу доллара предсказали скорое падение
18:13
Актера Валерия Гаркалина доставили в больницу
18:02
Ученые победили неизлечимый рак холодом
17:58
Топ-4 книг для подростков
17:57
Последствия жуткой аварии с девятью погибшими попали на видео
17:53
Президент Польши попал в серьезное ДТП
17:46
Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан
17:39
Последние минуты жизни актрисы Карповой
17:24
Схватку НЛО в небе сняли на видео
17:20
Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит
17:16
Порошенко пересаживает украинцев на американский паровоз
17:10
"Единая Россия" поддерживает многодетные семьи
16:54
С пышной груди Фриске съехал лифчик
16:50
Виторган оказался замешан в громком убийстве
16:34
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
16:16
На первом участке большого метрокольца появятся 4 ТПУ
15:57
Счастье есть: звезда "Дома-2" победила рак 4-й стадии
15:55
Муж еле откачал захлебнувшуюся во время секс-игр Варум
15:55
Кошка спасла хозяину жизнь во время пожара
15:46
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
15:27
Россия и Казахстан наращивают межпарламентское сотрудничество
15:26
Маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе
14:57
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
14:56
Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе
14:51
Создано эффективное средство против рака
14:37
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть
14:33
Психогигиена и ловушки разума
14:32
Якубович после заварухи сделал заявление о шизофрении
14:31
Соловьев приструнил украинского политолога
14:30
На западе Москвы загорелось 17-этажное общежитие
14:03
Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии
13:57
Когда в Москве закончится адский холод
13:54
Мужчина случайно снял на видео свою смерть
13:48
Настя Рыбка после секс-скандала валяется в ногах у Полонского
13:15
Как увеличить пенсию
13:06
Бисексуального Панина гонят из страны после возмутительного гей-парада
12:49
Семенович рассказала о суррогатной матери для своего ребенка
12:41
Мстивший соседям россиянин спалил квартиру матери
12:34
Сибиряк очень хотел поехать домой и угнал маршрутку
12:33
Трагедия жизни актрисы Карповой
12:26
Сплетник Малахов крупно подставил Якубовича
12:20
В Подмосковье скорая работает в усиленном режиме из-за морозов
12:09
Родившая Алла Духова не смогла отказать Валерию Леонтьеву
12:04
Российский школьник выпил три бутылки водки и умер
11:56
В каких районах Москвы появятся новые станции метро
11:54
Грабитель проломил молотком череп жительнице Подмосковья
11:39
63-летнего ловеласа Серова сделали посмешищем
11:37
Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
11:37
Чадов и Дитковските оказались в тяжелой ситуации
11:26
Как стройнеть и не терять лицо
11:19
5 упражнений для повышения самооценки
11:18
Олень-попрыгун угодил в воду из-за своего упорства (видео)
10:55
Звезда "Дома-2" предпочел избитую Самбурскую раскоряке Волочковой
10:55
Мало половин: проверенные рецепты увеличения ягодиц
10:50
Старейшая российская актриса умерла от рака
10:49
Коварный план Джигарханяна провалился
10:34
Пассажиры сняли на видео посадку горящего самолета
10:16
В Таиланде разбился автобус с российскими туристами
10:16
Назван главный виновник старости
10:15
Ксения Бородина отказалась от работы
09:57
В Раменском электричка насмерть сбила двух пешеходов
09:47
Стоны любви престарелой жены Солнцева извели соседей
09:41
Бразильцев поразило "тройное солнце"
09:38
Что сделала с собой Екатерина Варнава
09:31
Под Москвой разлилась серная кислота
09:17
Укравшего миллионы у Олега Табакова схватили в Риге
08:47
Попавшая в опалу из-за критики России Ахеджакова призналась в обиде
08:29
Первый канал высказался об оскандалившемся Якубовиче
08:28
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок
08:05
Морозы в Москве побили рекорд
22:22
Журналиста-расследователя застрелили вместе с девушкой
22:09
Модель ужаснула поклонников невероятно худыми ногами
22:00
Подробности смерти дочки Ларисы Копенкиной
21:47
Как сделать карьеру в мире моды
21:47
Эскортница Рыбка бросила трех детей на произвол судьбы
21:40
Российского посла вызвали в МИД Великобритании
21:07
Безумные регионы: житель Омска пал жертвой мясорубки
21:03
Голая фигуристка и лыжница-неумеха: главные конфузы Олимпиады в Пхенчхане
20:52
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
20:23
Ограбление инкассаторов в Москве попало на видео
20:09
Сотрудник Высшей школы экономики найден мертвым в шкафу
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Коварный план Джигарханяна провалился
Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей
Дочь Волочковой унизила Бузову
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
Спорт

ЧМ-2018 по футболу может пройти без сборной России

Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Сборную нашей страны могут отстранить от участия в чемпионате мира по футболу, который должен состояться летом этого года в России. Эксперты утверждают, что интенсивное давление на отечественный спорт продолжится.
прочитано 1501 раз

Спортивный юрист, руководитель компании Future-Sport Евгений Морозов уверен, что скандал с Олимпиадой в Пхенчхане — далеко не последний и на очереди ЧМ-2018. По его мнению, никто не в силах сорвать проведение мундиаля в России, но это не означает, что у нашей страны не будет иных неприятностей.

ПО ТЕМЕ

В России разрешат продажу пива на стадионах во время ЧМ-2018

Киев мечтает испортить России ЧМ-2018

Болельщиков предупредили о нападении медведей на ЧМ-2018

 ЧМ-2018 по футболу

Сюжеты ЧМ-2018 по футболу

"При определенных раскладах могут отстранить Российский футбольный союз и национальную футбольную сборную от участия", – цитирует эксперта Ura.ru. Он добавил, что повод для этого могут найти самый экзотический.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что Россию обязательно попробуют лишить возможности провести чемпионат мира по футболу. "И велик шанс, что отберут, если пойдут до конца. Причем первую скрипку в этой атаке будут играть футбольные федерации стран, входивших в состав СССР — Прибалтика, Украина и бывшие братья по соцлагерю из Польши", – заявил он. По его словам, спортивные санкции являются продолжением экономических, против нас началась полномасштабная холодная война.

Ранее стало известно, что Международное антидопинговое агентство (WADA) лишит нашу страну права на проведение международных соревнований. Запрет начнет действовать 1 апреля 2018 года. Соответствующее решение принято в связи с новым международным стандартом соответствия кодексу WADA. Дело в том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало документ, тогда как деятельность ведомства с конца 2015 года считается несоответствующей антидопинговому кодексу.

Напомним, что глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз предупредил фанатов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира по футболу, о возможном нападении медведей. Это касается тех, кто решит обосноваться в кемпинге.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Саранск, Самара, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. 

Автор: Людмила Фоканова28 февраля 2018, 09:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роналдо, Мутко и Ургант оценили символ ЧМ-2018

567

комментарии

Политика

Трамп вновь унизил красавицу-жену
Соловьев приструнил украинского политолога
Отвергнутый Трампом Порошенко решился на крайние меры
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок

Шоу-бизнес

Шепелев травил анекдоты на поминках Фриске
Возмужавший сын Джанабаевой и Меладзе произвел фурор
Дочь Гаркалина раскрыла подробности его болезни
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума

Проишествия

Пассажиры застряли в тоннеле московского метро
Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть

Lifestyle

Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Топ-4 книг для подростков
Разведенная Михалкова рассказала о богатом любовнике из Парижа
Шоу-бизнес

Что сделала с собой Екатерина Варнава

Комедийная актриса обнародовала новое фото
Шоу-бизнес

Коварный план Джигарханяна провалился

Адвокат Цымбалюк-Романовской идет в наступление
Шоу-бизнес

Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии

Страсть вкупе с работой и обстоятельствами личной жизни оказалась опасной
Шоу-бизнес

Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе

Популярного певца сопровождал друг

Гороскоп

Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа
Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта
У Гуфа нашлись дети от разных женщин
Совет на выходные

Фоторепортажи

Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
Модель с шикарными формами показала все
Вопреки западным надеждам: кто ковал победы для России на Олимпиаде
Как российские хоккеисты победу у немцев вырвали

Спорт

В допинг-скандале с Крушельницким всплыла обманутая возлюбленная
Отец раскрыл семейные тайны чемпионки Медведевой
Встреча российских олимпийцев в Москве возмутила Запад
Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ

Регионы

Безумные регионы: тюменский Burger King захватили нацисты
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
Совративший школьницу учитель избежал наказания
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru