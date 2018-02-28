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Спорт

МОК помиловал Россию после унизительной Олимпиады

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Международный олимпийский комитет (МОК) вернул членство России в своем составе, которое было приостановлено 5 декабря 2017 года. Процедура прошла в автоматическом режиме после завершения Олимпийских игр в Пхенчхане.
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Шамиль Тарпищев рассказал о возвращении России в состав международного олимпийского движения. Достичь этого удалось после тщательных проверок со стороны МОК.

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"Все результаты проверок наших спортсменов показали их "чистоту". Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий", – цитирует РБК Шамиля Тарпищева.

"Это ожидаемое событие, но все равно всем нам приятно, что это свершилось. Теперь можно начинать жизнь, связанную с летом, с чистого листа. Главное – не делать тех ошибок, что были. И быть аккуратными", – добавил он в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Он отметил, что перед следующей Олимпиадой России необходимо максимально собраться и не повторять ошибок. "Нужно быть культурно образованными. И нужно быть очень внимательными во всех регламентах, которые существуют в мире спорта", – подчеркнул почетный президент ОКР.

Отметим, решение о восстановлении членства ОКР в международном олимпийском движении было принято после завершения Игр в Пхенчхане. На них наши атлеты не могли носить форму в цветах национального флага и даже называться сборной России. Они выступали под нейтральным стягом и обозначались как "Олимпийские атлеты из России". Многие сочли это унижением российского спорта.

Еще одним ударом стало решение МОК не приглашать ряд сильных спортсменов на соревнования. Их отсутствие сильно сказалось на показателях сборной. В результате по общему медальному зачету Россия оказалась лишь на 13-м месте.

Кроме того, ряд спортивных чиновников и даже атлетов позволил себе антироссийские высказывания. Они заявляли, что якобы даже жесткие меры не заставили наших спортсменов отказаться от допинга. Ситуацию усугубило обнаружение в крови двух российских атлетов запрещенных веществ. Ведется расследование этих инцидентов.

Автор: Геннадий Куприянов28 февраля 2018, 16:03
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