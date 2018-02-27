Итоги Олимпиады-2018 Скандал с Якубовичем Дом-2 Эксклюзив Тесты и опросы

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Встреча российских олимпийцев в Москве возмутила Запад

Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Западные СМИ возмущаются торжественной встречей, которую устроили российским олимпийцам болельщики в Москве. Дома спортсменов приняли как героев, несмотря на допинговый скандал и запрет на российский гимн и флаг, отмечают комментаторы.
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Выигрыш золотых медалей Олимпиады-2018 россиянами в хоккейном турнире и женском фигурном катании на родине расценили как подвиг. Западным журналистам такая реакция болельщиков пришлась не по душе.

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Последний день Олимпиады стал триумфальным для России: мужская сборная страны по хоккею одержала победу над сборной Германии в финале турнира. И хотя исполнение гимна России было запрещено, спортсмены вместе с болельщиками перекричали олимпийский гимн после этой громкой победы, передает "Си-эн-эн".

Телеканал напоминает: президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отрицает, что зимняя Олимпиада в Пхенчхане была испорчена российским допинговым скандалом. 168 спортсменов из России отправились соревноваться на Олимпиаде под нейтральным флагом, поскольку национальный олимпийский комитет страны был отстранен за массовое использование допинга.

Вспоминают комментаторы и то, как допинговые пробы двух спортсменов оказались положительными. И церемония закрытия прошла без флага России – после того, как МОК проголосовал за продление отстранения Олимпийского комитета России за допинг. Однако и это не смогло испортить российского триумфа, передает "ИноТВ".

Dni.Ru сообщали, что спортивные чиновники приготовили для России новый коварный сюрприз: 1 апреля наша страна лишится права принимать любые международные соревнования. Под запрет попадут все – от биатлонистов до легкоатлетов. 

Как выяснили журналисты портала Сhampionat.com, соответствующий документ был принят и опубликован еще в ноябре 2017 года. Он родился в недрах WADA – Международного антидопингового агентства. По непонятным причинам это решение до сих пор не оглашено официально, о нем не говорят ни в России, ни на Западе, но документ лежит в открытом доступе в Сети. 

Это новый международный стандарт соответствия кодексу WADA. Со стороны России подпись под ним ставило РУСАДА, деятельность которого с ноября 2015 года считается несоответствующей антидопинговому кодексу. А по нему принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий WADA может только от тех стран, национальные антидопинговые организации которых были признаны кодексом. 

Получается, какую бы заявку ни подала Россия, ее просто не примут к рассмотрению, а это значит, что ни один чемпионат мира, Олимпиаду, гонки "Формулы-1" или Универсиаду в нашей стране провести будет невозможно. К уже одобренным заявкам это правило не относится, так что футбольные болельщики могут спать спокойно – мундиаль в этом году в России пройдет. 

Автор: Андрей Евлампиев27 февраля 2018, 16:55

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