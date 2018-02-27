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Спорт

Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ

Вадим Шипачев. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Нападающий хоккейного клуба СКА Вадим Шипачев был отправлен в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он будет числиться в команде "СКА-Нева".
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Вадим Шипачев в составе сборной России стал обладателем золотой медали Олимпиады-2018. СКА 27 февраля проведет гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом". За "СКА-Нева" олимпийский чемпион играть не будет, а его перевод в эту команду – связанный с заявкой технический момент, передает "Спорт-экспресс".

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 Олимпиада-2018

Сюжеты Олимпиада-2018

Шипачев находится на двустороннем контракте. 26 февраля он в составе сборной России по хоккею вернулся из Южной Кореи, где наша команда завоевала золотые медали Олимпиады. Напомним, российские хоккеисты выиграли олимпийский турнир впервые за 26 лет. "Красная машина" в финальном матче одолела немцев со счетом 4:3.

Зимние Игры в южнокорейском Пхенчхане проходили с 9 по 25 февраля. Несмотря на колоссальное психологическое давление, наши спортсмены смогли взять две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей (всего 17 наград) и занять третье место в общекомандном зачете.

Как писали Dni.Ru, россияне выступали под нейтральным флагом из-за запрета Международного олимпийского комитета (МОК), и на арене звучал олимпийский гимн, после того как они завоевали золото в поединке с Германией. Однако наши хоккеисты и болельщики хором спели гимн России. В МОК заявили, что спортсмены за это не будут наказаны.

Автор: Людмила Фоканова27 февраля 2018, 14:45
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