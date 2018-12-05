Обвинившая Мамаева в изменах жена взорвалась перед приговором
У Аланы Мамаевой нет никакой позиции по делу ее мужа. Жена полузащитника "Краснодара" не желает, чтобы ее снимали и задавали ей вопросы.
"У меня нет никакой позиции, отстаньте!", - заявила модель в перерыве заседания в Тверском районном суде. Там проходит процесс по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Павла – Александра Протасовицкого.
Судьи рассматривают ходатайство следователей о продлении содержания под стражей фигурантам нашумевшего дела. Отмечалось, что расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз, передает "Спорт-Экспресс".
Алана Мамаева, ранее публично обвинившая своего мужа в измене, на присутствие представителей прессы реагировала нервно. "Что я, клоун, что вы меня снимаете?!", – заявила она журналистам.
#КокоринМамаев Алана Мамаева: "Что я, клоун, что вы меня снимаете?!" pic.twitter.com/xgWLcm20EX— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 5 декабря 2018 г.
Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу до 8 декабря.
По мнению следствия, Мамаев и Кокорин имеют широкие личные связи в различных органах государственной власти. Кроме того, они обладают значительными денежными средствами. Оставшись на свободе, могут скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России.
Ранее появились сообщения, что Тверской суд Москвы продлил арест футболистам до 8 февраля. В отношении спортсменов возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позже СМИ уточнили, что окончательного решения суд еще не вынес. Чтение материалов дела продолжается.
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