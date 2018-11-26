Скончался легендарный футболист

Стало известно о смерти бывшего нападающего киевского "Динамо" Виктора Каневского. Спортсмен скончался в возрасте 82 лет.
Сообщается, что Каневский был прославленным нападающим киевского "Динамо" и одесского "Черноморца", передает teleprogramma.pro. Известие о трагическом событии сообщил в соцсети писатель Дэви Аркадьев, который также выразил свои соболезнования семье футболиста.
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