Половину состава знаменитого футбольного клуба выкосила шаурма

Девять игроков футбольного клуба "Боруссия" из Германии получили серьезное отравление. Виной тому оказалась шаурма.
К врачам были вынуждены обратиться Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Эмер Топрак, Якоб Ларсен, Нури Шахин и Доминик Рейман. Ожидается, что спортсмены восстановятся к следующему матчу, передает Bild.
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