Знаменитый российский боксер завершил карьеру

Прославленный российский боксер, чемпион Олимпийских игр 2008 года Рахим Чахкиев объявил о завершении карьеры. Спортсмен считает, что его лучшие годы позади.

"Я завязываю с боксом, ему я отдал 20 лет, уже пора. 12 лет я посвятил любительскому боксу, достиг самой высокой точки, став олимпийским чемпионом. В профессиональном боксе у меня тоже неплохие результаты, я считаю. Но, конечно, я не смог себя полностью реализовать", – с сожалением признался спортсмен. Чакиев добавил, что планирует и дальше работать в сфере спорта, передает ТАСС.