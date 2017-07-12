Российские гонщики выступили на "24 часа Ле-Мана"
Для начала несколько слов о SMP Racing. Это самая масштабная программа в России, которая занимается популяризацией автомобильного спорта. Появилась она в 2013 году и всего за несколько лет из-под ее крыла вышли десятки молодых российских пилотов, успешно выступающих на отечественной и мировой аренах.
Программа SMP Racing подразумевает планомерное восхождение: от азов до истинного мастерства. Все начинается с детских школ картинга, где юные пилоты получают свой первый опыт. Затем наиболее талантливые картингисты участвуют в национальных и международных первенствах. Ну а дальше уже открывается дорога в кузовные или формульные чемпионаты. Вершиной является участие в престижнейших чемпионатах FIA World Endurance Championship, European Le Mans Series и IndyСar. Тем самым SMP Racing вносит неоценимый вклад в поддержку молодых и талантливых автогонщиков.
Именно участие российских команд и пилотов подогрело интерес к "24 часам Ле-Мана" со стороны отечественных журналистов, которые очень активно освещали данное событие. Представители пятнадцати ведущих тематических и новостных СМИ отправились во Францию, чтобы наблюдать за гонкой лично, а также ознакомиться с местным колоритом: музеем "24 часа Ле-Мана" и другими городскими достопримечательностями. А посмотреть было на что, ведь проживали они в пригороде Ле-Мана в шато XV века.
Но вернемся к гонке. Накануне старта состоялся парад пилотов, которые проехали на автомобилях всевозможных моделей, от спортивных до ретро, по улочкам небольшого города. Многие отмечают, что это действо чем-то напоминает яркий и веселый карнавал. Понаблюдать за парадом вышли сотни туристов и местных жителей.
Что же касается самой гонки, здесь правили бал не только скорость и драйв, но и драматические повороты событий, связанные с авариями и поломками машин, что обеспечивало частую перетасовку на трассе. В итоге всего лишь за час с копейками экипаж от Porsche обогнал авто Jackie Chan DC Racing (совладелец команды культовый актер Джеки Чан) и сумел сохранить свое преимущество. Третьими пришли представители команды LMP2 Vaillante Rebellion.
Что касается российских команд, то один экипаж G-Drive Racing сошел с дистанции в начальной стадии гонки после столкновения и серьезного повреждения подвески. Другой занял 40-е место в абсолютном зачете и 18-е в своем классе.
Экипаж SMP Racing, в который вошел Сергея Сироткин, Михаил Алешин и Виктор Шайтар, несмотря на также преследовавшие его по ходу гонки технические трудности, пришел 34-м в абсолютном зачете и 17-м в классе. Как рассказал после гонки Сергей Сироткин, несмотря на взятый высокий темп, возникли проблемы с педалью газа и рулевой рейкой, и устранение проблем отняло достаточно много времени.
Авто Dallara P217, на котором выступал экипаж – это совершенно новый прототип, у которого есть как хорошая скорость, так и "детские болезни". Но в команде уверены, что собранная по ходу гонки информация, а также выявленные проблемы помогут в разработке нового российского прототипа BR1, создаваемого BR Engineering совместно с компанией Dallara для категории LMP1.
Примечательно, что традиционно соревновались с профессиональными гонщиками и знаменитости из мира культуры и различных видов спорта. Так, например, хорошо известный у нас в России экс-голкипер сборной Франции Фабьен Бартез уже в третий раз отметился на "24 часа Ле-Мана". Увы, но в этом году до финиша он не добрался.
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