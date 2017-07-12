Российские гонщики выступили на "24 часа Ле-Мана"

18 июня во Франции завершилась знаменитая 85-я по счету гонка "24 часа Ле-Мана". Традиционно участникам, лучшим пилотам на мощнейших автомобилях, за сутки было необходимо проехать как можно больше кругов по трассе Сарта, длина которой составляет 13,6 км. На этот раз победу праздновал экипаж команды Porsche: немец Тимо Бернхард и новозеландцы Эрл Бамбер и Брендон Хартли. Отметились в гонке и российские команды SMP Racing и G-Drive Racing. И хотя больших успехов им добиться не удалось, данный опыт стал очень важным для развития отечественного гоночного спорта.

Для начала несколько слов о SMP Racing. Это самая масштабная программа в России, которая занимается популяризацией автомобильного спорта. Появилась она в 2013 году и всего за несколько лет из-под ее крыла вышли десятки молодых российских пилотов, успешно выступающих на отечественной и мировой аренах.

Программа SMP Racing подразумевает планомерное восхождение: от азов до истинного мастерства. Все начинается с детских школ картинга, где юные пилоты получают свой первый опыт. Затем наиболее талантливые картингисты участвуют в национальных и международных первенствах. Ну а дальше уже открывается дорога в кузовные или формульные чемпионаты. Вершиной является участие в престижнейших чемпионатах FIA World Endurance Championship, European Le Mans Series и IndyСar. Тем самым SMP Racing вносит неоценимый вклад в поддержку молодых и талантливых автогонщиков.

Именно участие российских команд и пилотов подогрело интерес к "24 часам Ле-Мана" со стороны отечественных журналистов, которые очень активно освещали данное событие. Представители пятнадцати ведущих тематических и новостных СМИ отправились во Францию, чтобы наблюдать за гонкой лично, а также ознакомиться с местным колоритом: музеем "24 часа Ле-Мана" и другими городскими достопримечательностями. А посмотреть было на что, ведь проживали они в пригороде Ле-Мана в шато XV века.

Но вернемся к гонке. Накануне старта состоялся парад пилотов, которые проехали на автомобилях всевозможных моделей, от спортивных до ретро, по улочкам небольшого города. Многие отмечают, что это действо чем-то напоминает яркий и веселый карнавал. Понаблюдать за парадом вышли сотни туристов и местных жителей.

Что же касается самой гонки, здесь правили бал не только скорость и драйв, но и драматические повороты событий, связанные с авариями и поломками машин, что обеспечивало частую перетасовку на трассе. В итоге всего лишь за час с копейками экипаж от Porsche обогнал авто Jackie Chan DC Racing (совладелец команды культовый актер Джеки Чан) и сумел сохранить свое преимущество. Третьими пришли представители команды LMP2 Vaillante Rebellion.

Что касается российских команд, то один экипаж G-Drive Racing сошел с дистанции в начальной стадии гонки после столкновения и серьезного повреждения подвески. Другой занял 40-е место в абсолютном зачете и 18-е в своем классе.

Экипаж SMP Racing, в который вошел Сергея Сироткин, Михаил Алешин и Виктор Шайтар, несмотря на также преследовавшие его по ходу гонки технические трудности, пришел 34-м в абсолютном зачете и 17-м в классе. Как рассказал после гонки Сергей Сироткин, несмотря на взятый высокий темп, возникли проблемы с педалью газа и рулевой рейкой, и устранение проблем отняло достаточно много времени.

Авто Dallara P217, на котором выступал экипаж – это совершенно новый прототип, у которого есть как хорошая скорость, так и "детские болезни". Но в команде уверены, что собранная по ходу гонки информация, а также выявленные проблемы помогут в разработке нового российского прототипа BR1, создаваемого BR Engineering совместно с компанией Dallara для категории LMP1.

Примечательно, что традиционно соревновались с профессиональными гонщиками и знаменитости из мира культуры и различных видов спорта. Так, например, хорошо известный у нас в России экс-голкипер сборной Франции Фабьен Бартез уже в третий раз отметился на "24 часа Ле-Мана". Увы, но в этом году до финиша он не добрался.