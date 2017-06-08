Сотникову исключили из сборной России

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2017/18. Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова попала в резерв по ошибке.

Чемпионку Олимпийских игр 2014 года Аделину Сотникову не включили в состав национальной сборной на сезон-2017/18 по ошибке. Об этом сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Несколько дней назад ФФККР обнародовала списки спортсменов: 20-летней Сотниковой не оказалось ни в основном, ни в резервном составе. "Первый состав был опубликован по ошибке, актуальная версия размещена на сайте", – заявил Коган.

Как сообщает ТАСС, ситуацию прокомментировал тренер фигуристки Евгений Плющенко. "У Аделины была травма – небольшой перелом. Она только-только возобновила тренировки. Мы пока не заявляли ФФККР о планах на сезон, определимся с ними в ближайшие две недели. Надо понять, не будет ли Аделина испытывать боль при выполнении элементов", – сказал он.





Напомним, что весной Сотникова сменила наставника. Многие усомнились в правильности ее выбора, но чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух не исключил, что этот спортивный союз ждет успех: "Аделина – талантливый человек, она решила продолжать карьеру. Хочу пожелать ей удачи вместе с Женей. Думаю, им интересно будет сотрудничать друг с другом".

В основной состав команды в женском одиночном катании вошли двукратная чемпионка мира и действующая обладательница мирового рекорда Евгения Медведева, Анна Погорилая, Алина Загитова, Елена Радионова и Мария Сотскова. Чемпионка Олимпиады-2014 Юлия Липницкая попала в резервный состав, как и чемпионка мира Елизавета Туктамышева, Алена Леонова, Полина Цурская, Станислава Константинова и Аделина Сотникова.