Болельщиков просят оформлять FAN ID заранее

В воскресенье, 2 июля, в Санкт-Петербурге состоится финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии. Организаторы турнира советуют любителям футбола оформлять FAN ID (паспорт болельщика) сразу после покупки билета на матч.

Организаторы Кубка конфедераций рекомендуют оформлять паспорт болельщика заранее во избежание очередей и прочих неудобств. В Москве и Санкт-Петербурге это можно сделать в нескольких местах.

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Так, в столице центры оформления расположены по следующим адресам: улица Летниковская, дом 10, строение 4 (станция метро "Павелецкая"); Волоколамское шоссе, дом 73, а также на стадионе "Спартак". В городе на Неве FAN ID можно оформить на Литейном проспекте, дом 26, на проспекте Добролюбова, дом 20, корпус 1, на Приморском проспекте, дом 72, а также на стадионе "Санкт-Петербург".





Напомним, FAN ID – это небольшая пластиковая карта, на которой размещены инициалы и фотография ее обладателя. Паспорт болельщика – это полноценный документ, который наряду с билетом на матч является обязательным при проходе на стадион. Каждый обладатель FAN ID внесен в специальную базу данных болельщиков.

Наличие документа значительно облегчает жизнь его владельцу. Так, помимо прочего, оформившие FAN ID имеют право на бесплатное пользование наземным и подземным городским общественным транспортом, пригородными электричками и поездами дальнего следования, которые перемещаются между городами, принимающими матчи Кубка конфедераций.

По схожему принципу работает и Московский метрополитен. Для бесплатного проезда в подземке болельщик показывает FAN ID в день матча на любой станции. Поклонники самого популярного в мире спорта уже успели оценить все преимущества этого сервиса. Так, в день игры между сборными России и Португалии правом бесплатного проезда в метрополитене по FAN ID воспользовались более 33 тысяч человек.

