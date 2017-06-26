Как FAN ID облегчает жизнь болельщикам

В России продолжаются соревнования футбольных сборных из разных уголков мира в рамках Кубка конфедераций 2017. Многие болельщики уже успели оценить не только гостеприимство хозяйки чемпионата, но и те преимущества, которые дает им обладание FAN ID – паспорта болельщика.

Что такое FAN ID? Это небольшая пластиковая карточка, на которой указаны инициалы ее обладателя и размещена его фотография. Паспорт болельщика – это полноценный документ, который наряду с билетом на матч является обязательным при проходе на стадион. Каждый обладатель FAN ID внесен в специальную базу данных болельщиков.

Оформление документа осуществляется после покупки билета на матч на официальном сайте. Процедура максимально проста: достаточно указать свои личные данные, загрузить фотографию, а затем выбрать способ доставки FAN ID. После этого получить документ можно как в специализированных центрах выдачи, так и по почте. Для этого необходимо предъявить оригинал удостоверения личности или свидетельства о рождении детей младше 14 лет.

Многие из болельщиков оформили свои FAN ID заранее. Как оказалось, это был достаточно разумный шаг, поскольку до начала чемпионата процедура получения документа занимала всего лишь 5-10 минут. Однако непосредственно во время проведения Кубка конфедераций в связи с наплывом болельщиков за паспортом начали выстраиваться длинные очереди.

Стоит отметить, что FAN ID значительно облегчает жизнь своему владельцу, открывая перед ним множество возможностей. Так, оформившие документ имеют право на бесплатное пользование наземным и подземным городским общественным транспортом, а также поездами дальнего следования и пригородными электричками.





К примеру, чтобы бесплатно проехаться на автобусе, нужно в день матча или за четыре часа после него предъявить паспорт болельщика водителю. В одной только Москве для прибывших на Кубок конфедераций работают 18 бесплатных маршрутов, по которым курсируют более 300 шатлов, обозначенных эмблемой соревнований. Более того, во время турнира Мосгортранс запустил два дополнительных маршрута от станции метро "Аэропорт" и воздушной гавани Шереметьево до стадиона "Спартак".

По схожему принципу работает и столичная подземка. Для бесплатного проезда нужно предъявить FAN ID в день матча на любой станции. Поклонники самого популярного в мире спорта уже успели оценить все преимущества этого сервиса. Так, в день игры между сборными России и Португалии правом бесплатного проезда в метрополитене по FAN ID воспользовались более 33 тысяч человек.

По словам болельщика сборной Нигерии Лоладе Одевуи, турнир очень хорошо организован. "При наличии Fan ID и билета на матч можно бесплатно ездить на поездах, а также на городском транспорте. Это привлекает болельщиков, я сам не ездил в другие города, но это отличная идея", – передает слова фаната ТАСС.





Довольны и российские поклонники футбола. "Здорово, что в день матча все, у кого есть билеты на игру и паспорта болельщиков, могут пользоваться общественным транспортом бесплатно", – написала на своей странице"ВКонтакте" пользователь социальной сети по имени Тамара.

Кроме того, для обладателей паспорта болельщика предусмотрена и обширная культурная программа. Государственный исторический музей на Красной площади подготовил для поклонников футбола бесплатные экскурсии на семи языках: русском, английском, французском, немецком, испанском, итальянском и китайском.

Гости увидят всю богатую коллекцию одного из лучших музеев России. Помимо прочего, они смогут ознакомиться с родословной династий Рюриковичей и Романовых, увидеть роллс-ройс Владимира Ленина "Серебряный призрак", а также экспонаты выставки "Золото. Металл богов и царь металлов". Для предъявивших FAN ID на кассе Исторического музея также предусмотрена скидка в Покровский собор. Помимо этого, льготы футбольным болельщикам предоставляет и Музей Отечественной войны 1812 года.

Всего с начала Кубка конфедераций паспорт болельщика получили уже более 400 тысяч человек. При этом в ближайшее время в связи с финальными матчами первенства число его обладателей может значительно вырасти. Как отметил директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Черненко, опыт применения системы FAN ID будет обсуждаться применительно к грядущим спортивным мероприятиям, прежде всего Чемпионату мира по футболу 2018. "С точки зрения безопасности, это важный инструмент при проведении подобного рода мероприятий", – подчеркнул он.





Кубок конфедераций 2017 – футбольный турнир национальных сборных под эгидой FIFA. Соревнования проходят в Москве, Казани и других российских городах с 17 июня по 2 июля. В следующем году эти города примут также Чемпионат мира по футболу.

В Кубке конфедераций принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, в том числе первенства Европы, а также действующий чемпион мира и страна, в которой проводится соревнование. В этом году участниками турнира стали Россия, Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия и Камерун.

