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Теннисист вывел судью из строя попаданием в глаз
Инцидент произошел в третьем сете матча между Денисом Шаповаловым и британцем Кайлом Эдмундом. Последний взял мяч на подаче канадца, чем очень его раздосадовал. Не в силах сдержать эмоции, Шаповалов достал из кармана запасной мяч и со всей силы ударил в сторону трибун, угодив в глаз арбитру.
Судья получил отек и рассечение, передает РИА ФАН. Канадец заработал техническое поражение.
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