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Спорт

Покорный Мутко готов уйти в отставку

Виталий Мутко. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о готовности уйти в отставку. Он призвал журналистов не уделять много внимания этому вопросу. 
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"Давайте не будем сейчас этот вопрос (об отставке) поднимать. Есть кому эти решения принимать. Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно (готов уйти в отставку)", – приводит слова бывшего министра спорта ТАСС. Это первый комментарий Мутко по поводу своей дальнейшей работы после скандального решения МОК.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

Ранее чиновник заявил, что не собирается давать оценку итогам заседания исполкома олимпийского комитета. "Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня. Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов. Для нас интересы спортсмена всегда были приоритетом. Мы поддерживали легкоатлетов, которые решили выступить под нейтральным флагом, точно так же мы поступаем сейчас", – заявил вице-премьер России на пресс-конференции, посвященной отстранению нашей страны от Олимпиады.

Напомним, 5 декабря исполком МОК запретил сборной нашей страны участие в Играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. При этом "чистым" спортсменам разрешили участвовать под нейтральным флагом. Российским спортивным чиновникам было отказано в аккредитации, а вице-премьер Виталий Мутко отстранен от Игр пожизненно. Кроме того, Олимпийский комитет России будет обязан выплатить 15 миллионов долларов в пользу создания независимой антидопинговой комиссии.

Касательно решения МОК уже успел высказаться президент России Владимир Путин. Он заявил, что наша страна не будет препятствовать атлетам участвовать в Играх под нейтральным флагом. "Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады. Не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх. – Прим. ред.), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", – цитирует ТАСС главу государства, пообщавшегося с рабочими Горьковского автозавода.

Автор: Михаил Войцеховский7 декабря 2017, 15:22

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