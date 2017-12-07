Покорный Мутко готов уйти в отставку

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о готовности уйти в отставку. Он призвал журналистов не уделять много внимания этому вопросу.

"Давайте не будем сейчас этот вопрос (об отставке) поднимать. Есть кому эти решения принимать. Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно (готов уйти в отставку)", – приводит слова бывшего министра спорта ТАСС. Это первый комментарий Мутко по поводу своей дальнейшей работы после скандального решения МОК.

Ранее чиновник заявил, что не собирается давать оценку итогам заседания исполкома олимпийского комитета. "Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня. Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов. Для нас интересы спортсмена всегда были приоритетом. Мы поддерживали легкоатлетов, которые решили выступить под нейтральным флагом, точно так же мы поступаем сейчас", – заявил вице-премьер России на пресс-конференции, посвященной отстранению нашей страны от Олимпиады.

Напомним, 5 декабря исполком МОК запретил сборной нашей страны участие в Играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. При этом "чистым" спортсменам разрешили участвовать под нейтральным флагом. Российским спортивным чиновникам было отказано в аккредитации, а вице-премьер Виталий Мутко отстранен от Игр пожизненно. Кроме того, Олимпийский комитет России будет обязан выплатить 15 миллионов долларов в пользу создания независимой антидопинговой комиссии.

Касательно решения МОК уже успел высказаться президент России Владимир Путин. Он заявил, что наша страна не будет препятствовать атлетам участвовать в Играх под нейтральным флагом. "Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады. Не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх. – Прим. ред.), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", – цитирует ТАСС главу государства, пообщавшегося с рабочими Горьковского автозавода.