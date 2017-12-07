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Спорт

Нейтральный флаг для России: унижение или победа

Фото: wikipedia.org
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря отстранил Россию от зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее на основании обвинений в систематическом употреблении допинга отечественными спортсменами. Между тем "чистым" атлетам разрешили выступать под нейтральным флагом. Dni.Ru решили выяснить, какие обязательства и ограничения накладывает этот статус.

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Под олимпийским стягом

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

Нейтральный флаг – это белое полотнище с пятью олимпийскими кольцами синего, желтого, красного, черного и зеленого цветов, расположенными по центру. Это всеобщий, ничейный флаг, демонстрирующий отсутствие привязанности выступающего под ним спортсмена или целой команды к тому или иному государству.

Несмотря на то что атлеты в таком случае соревнуются как бы исключительно за себя, всем понятно, откуда приехал этот участник, а его победы на родине не будут оспорены. Триумф спортсмена под нейтральным флагом равнозначен тем победам, которые достигнуты под национальным.

Олимпийское знамя также будет использоваться во время награждения, когда спортсмены стоят на пьедестале почета. Его же будут показывать во время трансляций на телевидении.

Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Haofei

В случае если российские спортсмены отправятся на Олимпиаду в нейтральном статусе, медали, которые они получат, станут их личными наградами и не будут считаться медалями страны, из которой они прибыли.

В общекомандном зачете наша страна также представлена не будет.

Не будет на церемонии награждения и российского гимна – его заменит олимпийский. Он был написан еще в XIX веке греческим композитором Спиросом Самарасом и впервые прозвучал на Олимпиаде 1896 года.


Причины, по которым спортсмены выступают под нейтральным флагом, могут быть самые разные. К примеру, олимпийский комитет страны, которую они представляют, находится на стадии формирования. Также причины использования олимпийского стяга – во всевозможных допинг-скандалах, как в случае с российской сборной. Впрочем, с учетом глобального тренда на политизацию спорта, вряд ли можно сомневаться, что решение МОК имеет глубокий политический подтекст.

Жесткие условия

Любая российская символика на Олимпиаде в Южной Корее будет запрещена. Запрет распространяется и на экипировку атлетов. На одежде нейтральных спортсменов не должно быть никаких указаний на национальную принадлежность, в том числе символики, цвета государственного флага.

Стоит отметить, что 4 декабря издание Inside the Games сообщило, что МОК заказал разработку формы для россиян у одной известной западной компании – производителя спортивной одежды.

При этом одежда для олимпийцев всегда влетает в копеечку. Так, во время сочинской Олимпиады каждый российский атлет получал по 36 предметов повседневной и 8 – парадной формы. Всего наша сборная, включая тренеров и членов делегации, получила 750 комплектов спортивной и 150 парадной экипировки общей стоимостью шесть миллионов долларов. Кто будет оплачивать форму для наших нейтральных спортсменов неизвестно, но более чем вероятно, что это будет делать само государство.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Wilf

Перед каждым стартом нейтральные олимпийцы проходят специальную комнату, где их форму проверяют на предмет нарушений. В случае чего могут заклеить неугодный логотип черным скотчем. По опыту мирового первенства по легкой атлетике, прошедшего летом этого года, где отечественные спортсмены участвовали в нейтральном статусе, на Олимпиаде-2018 будут запрещены татуировки с российской символикой и даже лак на ногтях в цветах российского флага.

Как рассказывала российская атлетка Дарья Клишина, организаторы мирового турнира не хотели даже слышать слово "Россия". "Примерно за две недели до чемпионата мира в Лондоне всем российским спортсменам прислали официальный документ, в котором было прописано, что еще нельзя делать во время соревнований.

Там столько деталей, вплоть до того, что на телефоне не может быть установлен российский гимн в качестве звонка", – сказала спортсменка в интервью изданию Forbes.

Дарья Клишина. Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Lili

Что касается финансирования, то зачастую средства нейтральным атлетам обычно приходится искать самому. Впрочем, национальный олимпийский комитет может помочь участнику соревнований с билетами и выделить какие-то средства на сопутствующие расходы. Вопрос с проживанием могут взять на себя организаторы. Большинство спортсменов под олимпийским флагом приезжают на несколько дней, когда проходят их соревнования, а после этого сразу же уезжают, чтобы избежать лишних трат.

Личный выбор

Но согласие на нейтральный статус вовсе не означает конца мучений российских спортсменов. Решать кого допускать до Игр будет специальная комиссия допинг-тестирования Международного олимпийского комитета под руководством бывшего министра спорта Франции Валери Фурнейрона.

По ее словам, списки изъявивших желание поехать в Южную Корею "чистых" спортсменов должны быть сформированы до конца января. Сами Игры стартуют 9 февраля.

Таким образом, наши атлеты будут находиться в подвешенном состоянии вплоть до старта соревнований.

Фото: GLOBAL LOOK press

Мнения спортсменов и общественности разделились: кто-то выступил за то, чтобы воспользоваться шансом и ехать в Корею, другие же называют такой шаг "позорным". В любом случае, как заявил президент России Владимир Путин, государство не будет бойкотировать Олимпиаду.

В любом случае, решать ехать или нет каждый спортсмен будет для себя самостоятельно.И однозначного ответа на вопрос хорошо это или плохо дать вряд ли возможно. Кто-то действительно считает такой вариант недопустимым, апеллируя к патриотизму и национальной гордости. Другие отмечают, что выступление под нейтральным флагом никак не умаляет их любовь к родине. Понять можно и тех, и других. В конце концов, Олимпиада – самое важное событие в жизни любого профессионального спортсмена.

Заглядывая в прошлое

Стоит отметить, что российские атлеты уже выступали на Олимпийских играх под нейтральным флагом. В таком статусе наши атлеты участвовали в зимних Олимпийских играх в Альбервиле в 1992 году. Кроме россиян, под нейтральным флагом соревновались представители шести других республик бывшего СССР.

В качестве нейтральных атлетов наши спортсмены поехали и на летнюю Олимпиаду в Барселоне, которая состоялась в том же 1992 году. В составе Объединенной команды вместе с представителя 12 бывших союзных республик они завоевали 45 наград высшей пробы.

Автор: Иван Поляков7 декабря 2017, 14:39
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Жертвы допинг-скандала

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