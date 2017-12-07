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Участие США в Олимпиаде под большим вопросом

Фото: GLOBAL LOOK press/Douglas R. Clifford
Постпред США при ООН Никки Хейли выразила неуверенность в том, что американская сборная должна выступать на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. По ее словам, все будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове.

Продолжение: Нейтральный флаг для России: унижение или победа
прочитано 5558 раз

Национальная команда Соединенных Штатов может не поехать на Игры. Хейли заявила, что данный вопрос пока остается открытым.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

"Я думаю, все будет зависеть о того, что будет происходить в КНДР. Мы должны внимательно следить за этим", — цитирует постоянного представителя США при ООН телеканал "360". По ее словам, ситуация в Северной Корее меняется каждый день, передает RT.

Хейли добавила, что администрация президента страны сделает все возможное для защиты сборной олимпийцев: "Мы никогда ничего не боимся. И, конечно же, это прекрасная возможность для всех них, чтобы поехать и сделать что-то трудное".

Ранее Министерство КНДР выразило обеспокоенность продолжающимися вблизи ее границ масштабными учениями США и Южной Кореи. При этом было заявлено о неизбежности войны в регионе.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную нашей страны от Игр-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. При этом "чистым" спортсменам разрешили участвовать под нейтральным флагом. Российским спортивным чиновникам отказано в аккредитации, а вице-премьер Виталий Мутко отстранен от Игр пожизненно.

Автор: Людмила Фоканова7 декабря 2017, 11:42
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Жертвы допинг-скандала

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