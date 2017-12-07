Опозорившийся Мутко прервал молчание после провала

Вице-премьер России Виталий Мутко высказал свое отношение к решению Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении его от Игр. Чиновник заявил, что о себе не думает – ему важно защитить интересы наших спортсменов.

Мутко напомнил, что выступавшим под нейтральным флагом спортсменам на ЧМ-2017 по легкой атлетике оказывалась соответствующая поддержка. При этом он заверил: так же правительство поступит и сейчас. По словам вице-премьера, участие в Олимпийских играх – право спортсмена, которое нужно уважать.

"Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня. Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов", – цитирует Виталия Мутко Ura.ru. Зампред правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики добавил, что поддержать наших спортсменов необходимо как в участии в Олимпиаде, так и в защите честного имени. В частности, речь идет о гражданских и арбитражных судах, куда планируется обратиться за помощью.

Сборная РФ не едет на Олимпийские игры...Зато, спасибо господину Мутко и его:Зе бест оф зе бест инглиш. В общем отличились, молодцы! — Зотов Дмитрий (@zotovv) 6 декабря 2017 г.

Вице-премьер подчеркнул, что считает решение МОК несправедливым, хотя оно и позволяет спортсменам принять участие в Играх в качестве "олимпийских спортсменов из России", сообщает Eg.Ru. Как писали Dni.Ru, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную нашей страны от участия в Играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. При этом "чистым" спортсменам разрешили участвовать под нейтральным флагом. Российским спортивным чиновникам было отказано в аккредитации, а вице-премьер Виталий Мутко отстранен от Игр пожизненно.