Путин высказался об участии россиян в Олимпиаде-2018

Глава России прокомментировал решение МОК. Владимир Путин рассказал, что власти страны не будут препятствовать спортсменам, решившим выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018.

"Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады. Не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх. – Прим. ред.), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", – цитирует ТАСС главу государства, пообщавшегося с рабочими Горьковского автозавода.

Путин рассказал, что многие спортсмены, в том числе те, которых он знает лично, потратили слишком много сил и времени ради участия в Олимпиаде, чтобы сейчас лишить их цели. "Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию", – подчеркнул президент.

Он признался, что считает Россию отчасти виноватой в допинг-скандале, который привел к отстранению нашей сборной от Игр. "Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря", – ответил Путин на вопрос одного из рабочих ГАЗа.

Лидер страны подчеркнул, что не считает верным принцип коллективной ответственности, примененный Международным олимпийским комитетом в отношении России. "Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается", – отметил Путин.

Кроме того, Владимир Владимирович выразил недоверие фактам, на основе которых МОК принимал решение о дисквалификации России. "Основаны в основном на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов. Ничего другого просто нет", – сказал Путин.