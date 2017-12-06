Циничные украинцы поглумились над российскими олимпийцами

На Украине обрадовались решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Россию от участия в зимних Играх-2018 в Южной Корее. Пользователи социальных сетей из Незалежной принялись писать циничные и глупые комментарии.

"Хорошо помню наше с парнем первое свидание, помню как первый раз переспали, как его на др подарками завалили, как его на работе повысили и ещё много чего помню.. А таким счастливым как когда он узнал что русскую сборную от олимпиады отстранили – не помню (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал пользователь с ником пьян и молод.

Vitaly Borodin назвал решение исполкома Международного олимпийского комитета праздником. "Сборную России ОТСТРАНИЛИ от Олимпиады-2018. Это просто праздник какой-то!" – отметил он на своей странице в Twitter.

Другие решили вспомнить случаи массового отравления боярышником. "Россия – страна, в которой спортсмены накачаны мельдонием, а их болельщики – боярышником", – "остроумно" пошутила pani Walewska. В свою очередь Павел Зыков призвал украинцев помнить "день великого позорища России".

Хорошо помню наше с парнем первое свидание, помню как первый раз переспали, как его на др подарками завалили, как его на работе повысили и ещё много чего помню..

А таким счастливым как когда он узнал что русскую сборную от олимпиады отстранили - не помню. — пьян и молод (@ownhorizon) 5 декабря 2017 г.

Недалеко ушли от интернет-троллей и чиновники Незалежной. Украинский министр спорта Игорь Жданов поприветствовал решение МОК: "Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам РФ, которые изнасиловали олимпийские ценности, не место на Олимпийских играх. Всем им показали красную карточку".





Напомним, исполком Международного олимпийского комитета отстранил Россию от зимней Олимпиады в Южной Корее в ходе заседания 5 декабря. Участвовать в соревнованиях смогут лишь не употреблявшие, по мнению МОК, допинг спортсмены.

Команда наших соотечественников будет называться "Олимпийские спортсмены из России". Выступят они под нейтральным флагом – белым полотнищем с пятью олимпийскими кольцами. Некоторые российские комментаторы уже окрестили его флагом капитуляции.

