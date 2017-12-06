Кремль защитил от травли российский спорт

Ситуация с отстранением российской сборной от Олимпийских игр в Пхенчхане серьезная. Действия МОК надо тщательно проанализировать, заявили в Кремле.

Вопрос о персональной ответственности спортивных чиновников в ситуации с отстранением сборной России от Олимпиады-2018 далеко не первостепенный. Главное сейчас – защитить российских спортсменов, уверен Дмитрий Песков.

"Первостепенной является тема защиты интересов наших с вами спортсменов, российских спортсменов, отечественных спортсменов. Чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать все свои усилия в первую очередь, а уже все остальное рассматривать во вторую", – заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопросы журналистов.

В целом решение Международного олимпийского комитета отстранить российскую сборную от Игр-2018 следует рассматривать без эмоций, считает Песков. "Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, - перед тем как выносить какие-то суждения на этот счет", – приводит слова представителя Кремля RT.

Прокомментировал действия МОК и глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев. По его словам, каждый атлет мечтает выступить на Олимпиаде под флагом своей страны. "Чистые спортсмены должны участвовать в спортивных мероприятиях. И мечта каждого спортсмена-патриота – выступать под своим национальным флагом", – сказал Ивлев в интервью телеканалу "360".

Как писали Dni.Ru, 5 декабря на заседании в Лозанне (Швейцария) МОК принял решение отстранить сборную России от Олимпийских игр 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к употреблению допинга. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом.

По решению МОК дисквалифицированы все ранее отстраненные от участия в Играх атлеты, а также спортивные функционеры. Доступ на Олимпиаду будет закрыт спортсменам и врачам. Кроме того, Россия обязана выплатить 15 миллионов долларов в пользу создания независимой антидопинговой комиссии.

В то же время президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что МОК прекратил в отношении российских спортсменов все связанные с допингом расследования. По его мнению, это положительный момент решения исполкома организации.

