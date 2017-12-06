Уткин умело приложил опозорившегося Мутко

Известный российский журналист Василий Уткин раскритиковал вице-премьера страны и чиновника от спорта Виталия Мутко. Он считает, что зампреду правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики должно быть стыдно за то, что тот не отстоял российскую сборную на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.

Ироническую и одновременно гневную отповедь в адрес Мутко Уткин разместил на своей странице в Facebook. "У Калигулы хотя бы было чувство юмора. Извращенное, конечно, но это весело – ввести коня в сенат. В том, чтобы поклониться коню, было, конечно, унижение. Но и самоирония. Настоящий китч", – написал журналист.

"В том, чтобы год с лишним разговаривать с Виталием Мутко как с вице-премьером, решать государственные вопросы, интересоваться перспективами, в том числе и олимпийского скандала, и делать вид, что так и надо, что все рассосется, а человек просто выполняет свой долг, никакой нет ни иронии, ни вкуса", – поделился Уткин. При этом он напомнил, кто и когда требовал от чиновника уйти в отставку.

"Как будто его отставка как-то гарантирует нам, что вместо Мутко не поставят кого-то еще… Кого-то, в ком было бы еще меньше достоинства… Мутко оказался лишен именно достоинства. Не мог же он не понимать, чем дело кончится. Не с самого начала, но был ведь такой момент", – написал журналист. "Если он останется, это как раз будет иронично. И остальные, интересно, так же станут ему руку жать?" – спросил Уткин.

Этот МОК просто сборище аморальных уродов! Правда в конце концов восторжествует и будет не на стороне МОК, все кто принял, такое решение, войдут в историю мирового спорта, как позорящие и дискредитирующее мировое олимпийское движение! — A.V. Bobyntsev (@Artisuper) 5 декабря 2017 г.

По мнению журналиста, "для защиты спорта и спортсменов не было сделано абсолютно ничего". "В этом Виталий Мутко персональной ответственности вовсе не несет… Он всего лишь мог попытаться спасти. Огонь – на себя. Умереть с пользой", – добавил автор поста. "Сидел до последнего, как сыч. Да и сейчас сидит. Так пусть уж останется. Так как-то стыднее", – заключил Василий Уткин.

Отметим, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин подал иск в Савеловский суд Москвы к вице-премьеру Виталию Мутко. По мнению парламентария, Мутко "опозорил" Россию и не смог "отвоевать возможность" для России участвовать в Олимпийских играх, сообщает РБК.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет запретил сборной России выступать на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. "Чистым" спортсменам из нашей страны разрешили участвовать в Играх под нейтральным флагом. Вице-премьера, экс-министра спорта Виталия Мутко пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с Олимпийскими играми.