Унылый междусобойчик: какой будет Олимпиада без России
Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 – удар, равного которому никогда не получали ни советские, ни российские спортсмены, заявила Тина Канделаки. Телеведущая считает, что единственно верным решением будет участие россиян в Играх, где они докажут свою силу.
"За этим чудовищным решением сотни судеб – молодых спортсменов, их тренеров и родителей", – написала в своем блоге генпродюсер телеканала "Матч ТВ". Канделаки считает, что, несмотря на трудности, российские спортсмены должны выступить под нейтральным флагом, чтобы показать, что им нет равных. "Олимпиада без российских атлетов – унылый междусобойчик, а не соревнования равных", – приводит мнение телеведущей Life.ru.
Как писали Dni.Ru, 5 декабря на заседании в Лозанне (Швейцария) МОК принял решение отстранить сборную России от Олимпийских игр 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к употреблению допинга. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом.
Как стало известно, дисквалифицированы все ранее отстраненные от участия в Играх атлеты, а также спортивные функционеры. Доступ на Олимпиаду будет закрыт спортсменам и врачам. Кроме того, Россия обязана выплатить 15 миллионов долларов в пользу создания независимой антидопинговой комиссии.
Лайкни! ��— Шутки. Приколы. Мемы (@shutki_prikoli) 6 декабря 2017 г.
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Поделись с друзьями! ✔#олимпиада #мок #ои2018 #допинг #спорт #политика #сборная #олимпийскиеигры pic.twitter.com/D0CGPnRTmx
В то же время, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что МОК прекратил в отношении российских спортсменов все связанные с допингом расследования. По его мнению, это положительный момент решения исполкома организации.
Что же касается условия о выступлении россиян на Играх-2018 под нейтральным флагом и без гимна, то, по словам Жукова, оно распространяется до последнего дня состязаний. Предполагается, что все ограничения будут сняты к церемонии закрытия Олимпиады, где российские спортсмены смогут пройти под своим флагом.
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