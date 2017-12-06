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Спорт

Унылый междусобойчик: какой будет Олимпиада без России

Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki
"Черным вторником" для российского спорта назвала телеведущая Тина Канделаки 5-е декабря. По мнению генерального продюсера "Матч ТВ", из-за решения МОК соревнования будут унылыми.
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Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 – удар, равного которому никогда не получали ни советские, ни российские спортсмены, заявила Тина Канделаки. Телеведущая считает, что единственно верным решением будет участие россиян в Играх, где они докажут свою силу.

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"За этим чудовищным решением сотни судеб – молодых спортсменов, их тренеров и родителей", – написала в своем блоге генпродюсер телеканала "Матч ТВ".  Канделаки считает, что, несмотря на трудности, российские спортсмены должны выступить под нейтральным флагом, чтобы показать, что им нет равных. "Олимпиада без российских атлетов – унылый междусобойчик, а не соревнования равных", – приводит мнение телеведущей Life.ru.

Как писали Dni.Ru, 5 декабря на заседании в Лозанне (Швейцария) МОК принял решение отстранить сборную России от Олимпийских игр 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к употреблению допинга. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом.

Как стало известно, дисквалифицированы все ранее отстраненные от участия в Играх атлеты, а также спортивные функционеры. Доступ на Олимпиаду будет закрыт спортсменам и врачам. Кроме того, Россия обязана выплатить 15 миллионов долларов в пользу создания независимой антидопинговой комиссии.  

В то же время, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что МОК прекратил в отношении российских спортсменов все связанные с допингом расследования. По его мнению, это положительный момент решения исполкома организации.

Что же касается условия о выступлении россиян на Играх-2018 под нейтральным флагом и без гимна, то, по словам Жукова, оно распространяется до последнего дня состязаний. Предполагается, что все ограничения будут сняты к церемонии закрытия Олимпиады, где российские спортсмены смогут пройти под своим флагом.


Автор: Андрей Евлампиев6 декабря 2017, 12:28
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Жертвы допинг-скандала

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