Предатель Родченков трясется за свою жизнь

Григорию Родченкову "придется всю жизнь ходить оглядываясь". По словам адвокатов, информатор WADA серьезно опасается за свою жизнь.

Родченков "горд решением исполкома МОК", который отстранил российскую сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года. В то же время, несмотря на предоставленную США программу защиты свидетелей, ему придется до конца жизни "оглядываться через плечо", заявил адвокат Джим Уолден.

Уолден описал Россию как "очень решительного и трудного противника" для своего подзащитного. Так что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) серьезно опасается за свою жизнь.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Перебежчик обвинил победителей и призеров Олимпийских игр – 2014 из России в употреблении запрещенных препаратов.

Тем временем выяснилось, что Родченков страдает психическим расстройством. Как свидетельствуют медицинские документы, он совершил попытку самоубийства в 2011 году в состоянии алкогольного опьянения. В НИИ имени Склифосовского ему поставили диагноз "депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами".

Сам Родченков называет психиатрическую клинику "прекрасным местом для общего развития". На днях он рассказал, что как-то пытался сделать себе харакири.

Вопрос к министру спорта Павлу #Колобков.



Когда министерством будет подан судебный иск о лишении Григория #Родченков ордена "Дружбы", полученного за Олимпиаду-2014? pic.twitter.com/MGV1hC0ewi — ★Нефритовый���� (@zapvv) 29 ноября 2017 г.

Адвокат Джим Уолден, комментируя решение Международного олимпийского комитета об отстранении России от Игр в Пхенчхане, сделал важное заявление. "МОК принял смелое решение по вопросу России. Однако мой клиент в курсе и других государственных допинговых программ", – цитирует юриста портал Inside The Games.

Как напоминает URA.RU, в конце ноября в СМИ были опубликованы выдержки из дневников Родченкова. Эти записи, как предположил информатор и зарубежные издания, могли стать основанием для отстранения российской сборной от участия в Играх в Пхенчхане. В частности, в дневниках речь идет о встречах с Мутко и так называемом коктейле Родченкова – анаболической смеси из трех стероидов и вермута. Комиссия МОК признала записи Родченкова достоверными, а Мутко заявил, что они "редактировались" в США.

