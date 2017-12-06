Собчак обвинила "моченосца" Мутко в олимпийском провале
Чиновники, виновные (по мнению Ксении Анатольевны) в допинговом скандале, должны были добровольно оставить свои посты. Тогда решение Международного олимпийского комитета могло бы быть другим, считает телеведущая.
"Еще три недели назад я призывала Мутко, Жукова и других спортивных функционеров, виновных в допинговом скандале, уйти, чтобы дать нашим спортсменам возможность участвовать в Олимпиаде. Они не ушли. Им было плевать на наших ребят, на всех нас – болельщиков России. Им вообще плевать на наш народ", – написала Собчак в своем Instagram.
Кандидат в президенты обратилась к российским спортсменам: не обращать внимания на призывы спортивных функционеров, отправляться на Игры и побеждать. Попутно Собчак не преминула нелицеприятно высказаться о чиновниках от спорта.
"Нашим спортсменам предлагают честно, без допинга, выступить под нейтральным флагом. Флагом Олимпиады. И тут же из кабинетов моченосцев начался вой: не сметь предавать родину! Это оскорбление России! Мы не поедем. Уважаемые господа Мутко и Жуков. Это вы – оскорбление России. Это вы не поедете в Пхенчхан. И правильно. Но не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу", – пишет Собчак. Заключает телеведущая свой пост рекомендацией самим атлетам: "Так что не слушайте моченосцев. Езжайте и побеждайте!"
Еще три недели назад я призывала Мутко, Жукова и других спортивных функционеров, виновных в допинговом скандале, уйти, чтобы дать нашим спортсменам возможность участвовать в Олимпиаде. Они не ушли. Им было плевать на наших ребят, на всех нас – болельщиков России. Им вообще плевать на наш народ. И вот сегодня МОК отстранил всю нашу команду от игр в Южной Корее. Отстранил не спортсменов, отстранил страну, которую возглавляют вот эти люди. Запретил Мутко и Жукову даже на километр приближаться к олимпийским объектам. Нашим спортсменам предлагают честно, без допинга выступить под нейтральным флагом. Флагом Олимпиады. И тут же из кабинетов моченосцев начался вой: не сметь предавать родину! Это оскорбление России! Мы не поедем. Уважаемые господа Мутко и Жуков. Это вы – оскорбление России. Это вы не поедете в Пхенчхан. И правильно. Но не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу. На честное олимпийское золото. Не смейте мешать честным людям побеждать! Не все же такие, как вы. А Россия стерпит. Выдержит. Терпит же вас, фром зе боттом оф хер харт. А нашим спортсменам я советовать не вправе, им все сказала наша многократная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова: «Я сама участвовала в Играх 1992 года в Альбервиле. И мы выигрывали и не ощущали себя оскорбленными. Мы просто доказывали, что мы самые сильные и непобедимые. И я не считаю, что это во всех смыслах позорно. Безусловно, хочется всегда выступать под родным флагом, но мы под любым флагом должны участвовать — спортсмены здесь не причем. Цвет флага — это политика. А дороже звания олимпийского чемпиона ничего не бывает. Оно должно быть завоевано в настоящей борьбе, и наши ребята этого заслуживают». Так что не слушайте моченосцев. Езжайте и побеждайте!
Напомним, 5 декабря исполком МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России и членство в организации президента Олимпийского комитета России Александра Жукова. Сборная страны не допущена на зимние Олимпийские игры 2018 года. Отдельным спортсменам выступать на состязаниях разрешается – но под нейтральным флагом.
Кроме того, вице-премьер Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Игр. В постановлении МОК сказано, что этим спортивным чиновникам нельзя будет присутствовать на Олимпиаде в любом качестве.
Решение МОК, естественно, сильно расстроило прославленную фигуристку Татьяну Навку. "Отвратительно, конечно. На душе огромный камень. Очень неприятно, и я даже не представляю, что сейчас переживают наши спортсмены. Это жестокая несправедливость. Я думаю, что воздастся всем по их заслугам", – сказала Навка в интервью "Царьград-ТВ".
Вице-премьера России пожизненно отстранили от посещения Олимпийских игр
Об этом сообщила супруга музыканта
Экс-губернатор устроил себе шикарное убежище в центре Киева
Артист дал откровенное интервью