Собчак обвинила "моченосца" Мутко в олимпийском провале

Сборную России лишили Олимпиады Олег Табаков попал в реанимацию Развод Джигарханяна Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Семья Хворостовского приняла странное решение
партнеры
Среда 6 декабря
Лента новостей
13:02
Чернокожий Санта Клаус попался на дерзком ограблении
12:46
Ученые предложили лифтинг костей для омоложения
12:43
Что ждет рынок жилья в ближайшем будущем
12:23
В России резко выросло число больных ВИЧ
12:15
Оконфузившаяся Яковлева рассказала о бурных отношениях с известным артистом
11:54
Россиянам разрешат покупать алкоголь круглосуточно
11:41
Горбачев назвал безобразием отстранение России от Игр
11:37
Трогательное спасение тонувшего щенка попало на видео
11:29
Замглавы крымского ФАС задержали за взятку
11:24
В России подготовлен спецплан для поездки на Олимпиаду
11:17
Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек
11:14
Голая актриса нарядилась новогодней елкой
11:12
Москву атакует мощный снегопад
10:40
Саакашвили объявили в розыск
10:34
Дмитрий Нагиев сознался в своем оглушительном провале
10:06
Интернет-магазины предупредили россиян о новогоднем коллапсе
09:54
Директора крупной авиакомпании задержали за взяточничество
09:46
Найден простой способ меньше есть
09:39
Хитрый Саакашвили променял холодную палатку на пентхаус
09:17
Легенда рока умерла от рака
09:16
Бузову без юбки назвали дешевкой
08:57
На юге Москвы машину при столкновении разорвало пополам
08:35
В Московском зоопарке впали в спячку еноты
08:28
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
07:47
В центре Москвы автомобиль рухнул в реку
22:00
Самоуверенные немцы обломали зубы о Москву
21:59
Участница шоу "Голос" попала в секс-скандал
21:45
Объявлен победитель премии "Русский Букер"
21:25
На рынке в Балашихе произошел пожар
21:06
Москвичам пообещали снежные заносы
21:01
Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
20:55
Порошенко ждет судьба Януковича
20:48
Госдума встала на защиту животных
20:38
Названы причины пожара в колонии "Белый лебедь"
20:36
Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке (видео)
20:18
Безумные регионы: Омич не хотел выписываться из тубдиспансера
20:11
Насколько Вы близки с Ольгой Бузовой
19:57
Шестилетнюю модель из России признали самой красивой в мире
19:20
Джигарханян о Цымбалюк-Романовской: Страшная дешевка
18:52
Десятки человек погибли в Индии из-за циклона
18:15
Ведущий "Битвы экстрасенсов" Марат Башаров поддержал охоту на ведьм
17:54
Российские добровольцы отомстили за погибших товарищей
17:54
В Петербурге пенсионер умер на приеме у стоматолога
17:35
Москва возглавила рейтинг читательской грамотности PIRLS
17:21
Молодую пару ударило током в комнате матери и ребенка под Москвой
17:19
"Мосфильм" открывает свои двери накануне Нового года
17:06
Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео
16:31
Зачем на Украине запретили Илью Муромца
16:30
Звезда "Дома-2" в прощальном письме набросилась на любовника
16:27
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
16:15
Охотник смертельно ранил знакомого во время разделки лося
16:04
На Россию надвигается эпидемия неизлечимого гриппа
15:59
После потери ребенка Савичева покинула Россию
15:54
Солнцев попросил бесстыжего Тарасова снять трусы
15:51
Саакашвили назвали российским шпионом
15:39
Беглый олигарх жалуется на следствие
15:39
Отбитый Саакашвили объявил новый Майдан
15:33
Голуби разбираются в учении Эйнштейна
15:12
Путин предложил кабмину программу для слепых
14:50
Саакашвили сравнили с Карлсоном без пропеллера
14:41
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
14:38
Когда мусульмане захватят Европу
14:32
Как пережить пенсию
14:22
На съемках шоу "Успех" случилось жуткое происшествие
14:10
Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
14:08
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
14:06
Землю накрыла мощная магнитная буря
13:54
Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
13:42
Хирург озадачен обвисшими ушами Буйнова
13:35
Курорт в Крыму стал лучшим в мире
13:27
Радиация из США добралась до российской глубинки
13:13
Кремль припомнил Саакашвили пожеванный галстук
13:04
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
13:00
России предрекли дефицит топлива
12:51
Вычислены признаки скорой смерти
12:44
В Москве госпитализировали внучку секретаря Сталина
12:36
Где живут самые депрессивные россияне
12:33
Казаченко поражен бессовестными выходками бывшей возлюбленной
12:27
Уход за кожей в отопительный сезон
12:20
Россию поразила неуправляемая инфекция
12:16
Секретный ресторан в центре Москвы открыл двери для всех
12:13
Жертвы допинг-скандала
11:57
На севшей в лужу Собчак поставили крест
11:55
Онкоцентр Блохина заподозрили в поборах с пациентов
11:35
Орущего Саакашвили стащили с крыши в тюрьму
11:29
Новое шоу Малахова обругали еще до премьеры
11:17
Как заработать миллионы до 30 лет
11:09
В Москве мажорка на Gelandewagen промчалась по тротуару (видео)
11:06
Спецназ загнал Саакашвили на край крыши
10:55
Родившая Кожевникова попала в больницу
10:13
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
10:13
Как жирная пища убивает организм
10:09
Шиловская сыграла тайную свадьбу с известным актером
09:47
Миллиардеру Исмаилову предъявили обвинение в убийстве
09:37
Оскандалившаяся Шурыгина: Такой вы меня еще не видели
09:36
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
09:31
В России перед Новым годом взлетели цены на игрушки
09:21
В Петербурге охранник "Пятерочки" избил покупательницу
08:57
Украина сжигает последние мосты с Россией
08:57
В Москве выросли тарифы на электричество
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
МОК принял унизительное для России решение
Джигарханян о Цымбалюк-Романовской: Страшная дешевка
Что случилось с лицом красавицы Брежневой
Спорт

Собчак обвинила "моченосца" Мутко в олимпийском провале

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Ксения Собчак отметилась гневным постом, посвященным принятому накануне решению МОК. Претендент на пост президента обозвала всех российских спортивных чиновников "моченосцами" и призвала спортсменов выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.
прочитано 4551 раз

Чиновники, виновные (по мнению Ксении Анатольевны) в допинговом скандале, должны были добровольно оставить свои посты. Тогда решение Международного олимпийского комитета могло бы быть другим, считает телеведущая.

ПО ТЕМЕ

Россияне в ярости от унизительного решения МОК

МОК жестко обошелся с Мутко

МОК засекретил приговор российским спортсменам

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Еще три недели назад я призывала Мутко, Жукова и других спортивных функционеров, виновных в допинговом скандале, уйти, чтобы дать нашим спортсменам возможность участвовать в Олимпиаде. Они не ушли. Им было плевать на наших ребят, на всех нас – болельщиков России. Им вообще плевать на наш народ", – написала Собчак в своем Instagram.

Кандидат в президенты обратилась к российским спортсменам: не обращать внимания на призывы спортивных функционеров, отправляться на Игры и побеждать. Попутно Собчак не преминула нелицеприятно высказаться о чиновниках от спорта.

"Нашим спортсменам предлагают честно, без допинга, выступить под нейтральным флагом. Флагом Олимпиады. И тут же из кабинетов моченосцев начался вой: не сметь предавать родину! Это оскорбление России! Мы не поедем. Уважаемые господа Мутко и Жуков. Это вы – оскорбление России. Это вы не поедете в Пхенчхан. И правильно. Но не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу", – пишет Собчак. Заключает телеведущая свой пост рекомендацией самим атлетам: "Так что не слушайте моченосцев. Езжайте и побеждайте!"

Еще три недели назад я призывала Мутко, Жукова и других спортивных функционеров, виновных в допинговом скандале, уйти, чтобы дать нашим спортсменам возможность участвовать в Олимпиаде. Они не ушли. Им было плевать на наших ребят, на всех нас – болельщиков России. Им вообще плевать на наш народ. И вот сегодня МОК отстранил всю нашу команду от игр в Южной Корее. Отстранил не спортсменов, отстранил страну, которую возглавляют вот эти люди. Запретил Мутко и Жукову даже на километр приближаться к олимпийским объектам. Нашим спортсменам предлагают честно, без допинга выступить под нейтральным флагом. Флагом Олимпиады. И тут же из кабинетов моченосцев начался вой: не сметь предавать родину! Это оскорбление России! Мы не поедем. Уважаемые господа Мутко и Жуков. Это вы – оскорбление России. Это вы не поедете в Пхенчхан. И правильно. Но не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу. На честное олимпийское золото. Не смейте мешать честным людям побеждать! Не все же такие, как вы. А Россия стерпит. Выдержит. Терпит же вас, фром зе боттом оф хер харт. А нашим спортсменам я советовать не вправе, им все сказала наша многократная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова: «Я сама участвовала в Играх 1992 года в Альбервиле. И мы выигрывали и не ощущали себя оскорбленными. Мы просто доказывали, что мы самые сильные и непобедимые. И я не считаю, что это во всех смыслах позорно. Безусловно, хочется всегда выступать под родным флагом, но мы под любым флагом должны участвовать — спортсмены здесь не причем. Цвет флага — это политика. А дороже звания олимпийского чемпиона ничего не бывает. Оно должно быть завоевано в настоящей борьбе, и наши ребята этого заслуживают». Так что не слушайте моченосцев. Езжайте и побеждайте!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Напомним, 5 декабря исполком МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России и членство в организации президента Олимпийского комитета России Александра Жукова. Сборная страны не допущена на зимние Олимпийские игры 2018 года. Отдельным спортсменам выступать на состязаниях разрешается – но под нейтральным флагом.

Кроме того, вице-премьер Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Игр. В постановлении МОК сказано, что этим спортивным чиновникам нельзя будет присутствовать на Олимпиаде в любом качестве.

Решение МОК, естественно, сильно расстроило прославленную фигуристку Татьяну Навку. "Отвратительно, конечно. На душе огромный камень. Очень неприятно, и я даже не представляю, что сейчас переживают наши спортсмены. Это жестокая несправедливость. Я думаю, что воздастся всем по их заслугам", – сказала Навка в интервью "Царьград-ТВ".

Автор: Андрей Евлампиев6 декабря 2017, 08:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

567

комментарии

Политика

Хитрый Саакашвили променял холодную палатку на пентхаус
Порошенко ждет судьба Януковича
На севшей в лужу Собчак поставили крест
США решили украсть славу Путина

Шоу-бизнес

Куда исчезла капсула с прахом Хворостовского
Оконфузившаяся Яковлева рассказала о бурных отношениях с известным артистом
Друг Цымбалюк-Романовской о ее новом любовнике
Дмитрий Нагиев сознался в своем оглушительном провале

Проишествия

Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео
Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео

Lifestyle

Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
Назван величайший рождественский фильм в истории
Спорт

МОК жестко обошелся с Мутко

Вице-премьера России пожизненно отстранили от посещения Олимпийских игр
Культура

Легенда рока умерла от рака

Об этом сообщила супруга музыканта
Политика

Хитрый Саакашвили променял холодную палатку на пентхаус

Экс-губернатор устроил себе шикарное убежище в центре Киева
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев сознался в своем оглушительном провале

Артист дал откровенное интервью

Гороскоп

Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек
Жертвы допинг-скандала
Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы
"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами

Спорт

Фигуристка Медведева грудью встала на защиту затравленных спортсменов
В России дали достойный ответ на гнусное решение МОК
Предатель Родченков трясется за свою жизнь
Собчак обвинила "моченосца" Мутко в олимпийском провале

Регионы

Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке (видео)
Безумные регионы: Омич не хотел выписываться из тубдиспансера
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru