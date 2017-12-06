Собчак обвинила "моченосца" Мутко в олимпийском провале

Ксения Собчак отметилась гневным постом, посвященным принятому накануне решению МОК. Претендент на пост президента обозвала всех российских спортивных чиновников "моченосцами" и призвала спортсменов выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Чиновники, виновные (по мнению Ксении Анатольевны) в допинговом скандале, должны были добровольно оставить свои посты. Тогда решение Международного олимпийского комитета могло бы быть другим, считает телеведущая.

"Еще три недели назад я призывала Мутко, Жукова и других спортивных функционеров, виновных в допинговом скандале, уйти, чтобы дать нашим спортсменам возможность участвовать в Олимпиаде. Они не ушли. Им было плевать на наших ребят, на всех нас – болельщиков России. Им вообще плевать на наш народ", – написала Собчак в своем Instagram.

Кандидат в президенты обратилась к российским спортсменам: не обращать внимания на призывы спортивных функционеров, отправляться на Игры и побеждать. Попутно Собчак не преминула нелицеприятно высказаться о чиновниках от спорта.

"Нашим спортсменам предлагают честно, без допинга, выступить под нейтральным флагом. Флагом Олимпиады. И тут же из кабинетов моченосцев начался вой: не сметь предавать родину! Это оскорбление России! Мы не поедем. Уважаемые господа Мутко и Жуков. Это вы – оскорбление России. Это вы не поедете в Пхенчхан. И правильно. Но не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу", – пишет Собчак. Заключает телеведущая свой пост рекомендацией самим атлетам: "Так что не слушайте моченосцев. Езжайте и побеждайте!"

Напомним, 5 декабря исполком МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России и членство в организации президента Олимпийского комитета России Александра Жукова. Сборная страны не допущена на зимние Олимпийские игры 2018 года. Отдельным спортсменам выступать на состязаниях разрешается – но под нейтральным флагом.

Кроме того, вице-премьер Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Игр. В постановлении МОК сказано, что этим спортивным чиновникам нельзя будет присутствовать на Олимпиаде в любом качестве.

Решение МОК, естественно, сильно расстроило прославленную фигуристку Татьяну Навку. "Отвратительно, конечно. На душе огромный камень. Очень неприятно, и я даже не представляю, что сейчас переживают наши спортсмены. Это жестокая несправедливость. Я думаю, что воздастся всем по их заслугам", – сказала Навка в интервью "Царьград-ТВ".