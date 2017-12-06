Россияне в ярости от унизительного решения МОК

Сборную России лишили Олимпиады Олег Табаков попал в реанимацию Развод Джигарханяна Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Семья Хворостовского приняла странное решение
партнеры
Среда 6 декабря
Лента новостей
13:02
Чернокожий Санта Клаус попался на дерзком ограблении
12:46
Ученые предложили лифтинг костей для омоложения
12:43
Что ждет рынок жилья в ближайшем будущем
12:23
В России резко выросло число больных ВИЧ
12:15
Оконфузившаяся Яковлева рассказала о бурных отношениях с известным артистом
11:54
Россиянам разрешат покупать алкоголь круглосуточно
11:41
Горбачев назвал безобразием отстранение России от Игр
11:37
Трогательное спасение тонувшего щенка попало на видео
11:29
Замглавы крымского ФАС задержали за взятку
11:24
В России подготовлен спецплан для поездки на Олимпиаду
11:17
Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек
11:14
Голая актриса нарядилась новогодней елкой
11:12
Москву атакует мощный снегопад
10:40
Саакашвили объявили в розыск
10:34
Дмитрий Нагиев сознался в своем оглушительном провале
10:06
Интернет-магазины предупредили россиян о новогоднем коллапсе
09:54
Директора крупной авиакомпании задержали за взяточничество
09:46
Найден простой способ меньше есть
09:39
Хитрый Саакашвили променял холодную палатку на пентхаус
09:17
Легенда рока умерла от рака
09:16
Бузову без юбки назвали дешевкой
08:57
На юге Москвы машину при столкновении разорвало пополам
08:35
В Московском зоопарке впали в спячку еноты
08:28
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
07:47
В центре Москвы автомобиль рухнул в реку
22:00
Самоуверенные немцы обломали зубы о Москву
21:59
Участница шоу "Голос" попала в секс-скандал
21:45
Объявлен победитель премии "Русский Букер"
21:25
На рынке в Балашихе произошел пожар
21:06
Москвичам пообещали снежные заносы
21:01
Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
20:55
Порошенко ждет судьба Януковича
20:48
Госдума встала на защиту животных
20:38
Названы причины пожара в колонии "Белый лебедь"
20:36
Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке (видео)
20:18
Безумные регионы: Омич не хотел выписываться из тубдиспансера
20:11
Насколько Вы близки с Ольгой Бузовой
19:57
Шестилетнюю модель из России признали самой красивой в мире
19:20
Джигарханян о Цымбалюк-Романовской: Страшная дешевка
18:52
Десятки человек погибли в Индии из-за циклона
18:15
Ведущий "Битвы экстрасенсов" Марат Башаров поддержал охоту на ведьм
17:54
Российские добровольцы отомстили за погибших товарищей
17:54
В Петербурге пенсионер умер на приеме у стоматолога
17:35
Москва возглавила рейтинг читательской грамотности PIRLS
17:21
Молодую пару ударило током в комнате матери и ребенка под Москвой
17:19
"Мосфильм" открывает свои двери накануне Нового года
17:06
Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео
16:31
Зачем на Украине запретили Илью Муромца
16:30
Звезда "Дома-2" в прощальном письме набросилась на любовника
16:27
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
16:15
Охотник смертельно ранил знакомого во время разделки лося
16:04
На Россию надвигается эпидемия неизлечимого гриппа
15:59
После потери ребенка Савичева покинула Россию
15:54
Солнцев попросил бесстыжего Тарасова снять трусы
15:51
Саакашвили назвали российским шпионом
15:39
Беглый олигарх жалуется на следствие
15:39
Отбитый Саакашвили объявил новый Майдан
15:33
Голуби разбираются в учении Эйнштейна
15:12
Путин предложил кабмину программу для слепых
14:50
Саакашвили сравнили с Карлсоном без пропеллера
14:41
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
14:38
Когда мусульмане захватят Европу
14:32
Как пережить пенсию
14:22
На съемках шоу "Успех" случилось жуткое происшествие
14:10
Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
14:08
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
14:06
Землю накрыла мощная магнитная буря
13:54
Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
13:42
Хирург озадачен обвисшими ушами Буйнова
13:35
Курорт в Крыму стал лучшим в мире
13:27
Радиация из США добралась до российской глубинки
13:13
Кремль припомнил Саакашвили пожеванный галстук
13:04
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
13:00
России предрекли дефицит топлива
12:51
Вычислены признаки скорой смерти
12:44
В Москве госпитализировали внучку секретаря Сталина
12:36
Где живут самые депрессивные россияне
12:33
Казаченко поражен бессовестными выходками бывшей возлюбленной
12:27
Уход за кожей в отопительный сезон
12:20
Россию поразила неуправляемая инфекция
12:16
Секретный ресторан в центре Москвы открыл двери для всех
12:13
Жертвы допинг-скандала
11:57
На севшей в лужу Собчак поставили крест
11:55
Онкоцентр Блохина заподозрили в поборах с пациентов
11:35
Орущего Саакашвили стащили с крыши в тюрьму
11:29
Новое шоу Малахова обругали еще до премьеры
11:17
Как заработать миллионы до 30 лет
11:09
В Москве мажорка на Gelandewagen промчалась по тротуару (видео)
11:06
Спецназ загнал Саакашвили на край крыши
10:55
Родившая Кожевникова попала в больницу
10:13
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
10:13
Как жирная пища убивает организм
10:09
Шиловская сыграла тайную свадьбу с известным актером
09:47
Миллиардеру Исмаилову предъявили обвинение в убийстве
09:37
Оскандалившаяся Шурыгина: Такой вы меня еще не видели
09:36
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
09:31
В России перед Новым годом взлетели цены на игрушки
09:21
В Петербурге охранник "Пятерочки" избил покупательницу
08:57
Украина сжигает последние мосты с Россией
08:57
В Москве выросли тарифы на электричество
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
МОК принял унизительное для России решение
Джигарханян о Цымбалюк-Романовской: Страшная дешевка
Что случилось с лицом красавицы Брежневой
Спорт

Россияне в ярости от унизительного решения МОК

Фото: GLOBAL LOOK press/Monika Skolimowska
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о судьбе российской сборной на Играх в Пхенчхане (Южная Корея) для большинства наших соотечественников стало шоком. Интернет кипит возмущенными комментариями – пользователи уверены в несправедливости вердикта МОК.

Продолжение: В России дали достойный ответ на гнусное решение МОК
прочитано 3956 раз

Приговор комитета для России стал поистине унизительным, ведь наша страна будет допущена до выступления только под нейтральным флагом. Участвовать смогут только "чистые" спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга.

Дисквалифицированы и все ранее отстраненные от участия в Играх атлеты, а также спортивные функционеры. Доступ на Олимпиаду будет закрыт спортсменам и врачам. Кроме того, Россия обязана выплатить 15 миллионов долларов в пользу создания независимой антидопинговой комиссии. 

Большинство пользователей Сети считают решение МОК аморальным и продиктованным политическими причинами. Однако многие не теряют надежду, что справедливость в отношении наших спортсменов все-таки восторжествует.

Делится своим мнением о вердикте МОК и экспертное сообщество. "Считаю, что сейчас перед всеми нашими спортсменами стоит очень трудная дилемма. Общество справедливо говорит, что это позор, никуда ехать не надо да еще и 15 миллионов долларов с России требуют", – комментирует ситуацию член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

При этом он добавляет, что "справедливее всего сейчас было бы всей Олимпиаде в Пхенчхане пройти под нейтральным флагом". "Вот это были бы игры, без гимнов, без флагов, все одинаковые, никто ни от кого не отличается. Может, это истинная цель МОК, но только нам об этом забыли рассказать?" – заключает Манукян.

Российский хоккеист Илья Ковальчук заявил, что все "чистые" спортсмены должны ехать на Олимпиаду-2018 обязательно. "Отказаться – значит сдаться! Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все чистые спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет", – цитирует Ковальчука "Р-Спорт". Он добавил, что решение МОК – чистая политика и было ожидаемо. Но, по его мнению, спортсмены должны оставаться вне политики.

Тренер Александр Жулин также считает, что нашим спортсменам в любом случае надо участвовать в Играх. "Если, действительно, сборную могут лишить трех еще Олимпиад последующих, я думаю, что в любом случае надо ехать. Просто это унизительно – выступать без флага, без гимна, без формы. Как бы то ни было, ты всегда горд представлять свою страну… Все прекрасно понимают, что, под каким бы флагом мы ни поехали, все-все-все будут, естественно, болеть за нас как за русских спортсменов", – приводит слова Жулина BFM.

Автор: Людмила Фоканова6 декабря 2017, 08:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

567

комментарии

Политика

Хитрый Саакашвили променял холодную палатку на пентхаус
Порошенко ждет судьба Януковича
На севшей в лужу Собчак поставили крест
США решили украсть славу Путина

Шоу-бизнес

Куда исчезла капсула с прахом Хворостовского
Оконфузившаяся Яковлева рассказала о бурных отношениях с известным артистом
Друг Цымбалюк-Романовской о ее новом любовнике
Дмитрий Нагиев сознался в своем оглушительном провале

Проишествия

Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео
Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео

Lifestyle

Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
Назван величайший рождественский фильм в истории
Спорт

МОК жестко обошелся с Мутко

Вице-премьера России пожизненно отстранили от посещения Олимпийских игр
Культура

Легенда рока умерла от рака

Об этом сообщила супруга музыканта
Политика

Хитрый Саакашвили променял холодную палатку на пентхаус

Экс-губернатор устроил себе шикарное убежище в центре Киева
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев сознался в своем оглушительном провале

Артист дал откровенное интервью

Гороскоп

Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек
Жертвы допинг-скандала
Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы
"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами

Спорт

Фигуристка Медведева грудью встала на защиту затравленных спортсменов
В России дали достойный ответ на гнусное решение МОК
Предатель Родченков трясется за свою жизнь
Собчак обвинила "моченосца" Мутко в олимпийском провале

Регионы

Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке (видео)
Безумные регионы: Омич не хотел выписываться из тубдиспансера
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru