Россияне в ярости от унизительного решения МОК

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о судьбе российской сборной на Играх в Пхенчхане (Южная Корея) для большинства наших соотечественников стало шоком. Интернет кипит возмущенными комментариями – пользователи уверены в несправедливости вердикта МОК.

Приговор комитета для России стал поистине унизительным, ведь наша страна будет допущена до выступления только под нейтральным флагом. Участвовать смогут только "чистые" спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга.

МОК принял решение отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, обязал Россию выплатить компенсацию и ещё извинение МОКу принесли.

Моё мнение такое: с Россией поступили как с "помойным котом", НО, СПОРТСМЕНЫ ДОЛЖНЫ ВЫСТУПАТЬ и показывать результаты. — Вячеслав Денисов (@V_S_Denisov) 6 декабря 2017 г.

Дисквалифицированы и все ранее отстраненные от участия в Играх атлеты, а также спортивные функционеры. Доступ на Олимпиаду будет закрыт спортсменам и врачам. Кроме того, Россия обязана выплатить 15 миллионов долларов в пользу создания независимой антидопинговой комиссии.

Т.е. Жуков уже решил, что участвовать будут? А товарищу невдомёк, что МОК принял решение, хуже, чем если бы отстранил Россию от ОИ? Спортсмены из РФ, но без флага - это же плевок на страну, это надругательство над символами. Утретесь? https://t.co/WpeX6sXdnP — Yury Eremin (@66Yury) 6 декабря 2017 г.

Большинство пользователей Сети считают решение МОК аморальным и продиктованным политическими причинами. Однако многие не теряют надежду, что справедливость в отношении наших спортсменов все-таки восторжествует.

Я представляю себе если бы Т. Бах принял бы такое решение в сторону США его бы уже давно сняли бы с поста президента МОК и даже нашли бы коррупционные составляющие для того чтобы его посадить вот и всё!!! — Магомед Магомедов (@MagomedLangepas) 5 декабря 2017 г.

Этот МОК просто сборище аморальных уродов! Правда в конце концов восторжествует и будет не на стороне МОК, все кто принял, такое решение, войдут в историю мирового спорта, как позорящие и дискредитирующее мировое олимпийское движение! — A.V. Bobyntsev (@Artisuper) 5 декабря 2017 г.

Делится своим мнением о вердикте МОК и экспертное сообщество. "Считаю, что сейчас перед всеми нашими спортсменами стоит очень трудная дилемма. Общество справедливо говорит, что это позор, никуда ехать не надо да еще и 15 миллионов долларов с России требуют", – комментирует ситуацию член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

При этом он добавляет, что "справедливее всего сейчас было бы всей Олимпиаде в Пхенчхане пройти под нейтральным флагом". "Вот это были бы игры, без гимнов, без флагов, все одинаковые, никто ни от кого не отличается. Может, это истинная цель МОК, но только нам об этом забыли рассказать?" – заключает Манукян.

Российский хоккеист Илья Ковальчук заявил, что все "чистые" спортсмены должны ехать на Олимпиаду-2018 обязательно. "Отказаться – значит сдаться! Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все чистые спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет", – цитирует Ковальчука "Р-Спорт". Он добавил, что решение МОК – чистая политика и было ожидаемо. Но, по его мнению, спортсмены должны оставаться вне политики.

Тренер Александр Жулин также считает, что нашим спортсменам в любом случае надо участвовать в Играх. "Если, действительно, сборную могут лишить трех еще Олимпиад последующих, я думаю, что в любом случае надо ехать. Просто это унизительно – выступать без флага, без гимна, без формы. Как бы то ни было, ты всегда горд представлять свою страну… Все прекрасно понимают, что, под каким бы флагом мы ни поехали, все-все-все будут, естественно, болеть за нас как за русских спортсменов", – приводит слова Жулина BFM.