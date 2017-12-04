Россия ответила на дерзкие нападки предателя Родченкова

Информаторы WADA нагнетают обстановку в преддверии заседания исполкома Международного олимпийского комитета. Адекватные люди на подобные акции не обращают внимания, отметили в Москве.

Финальное решение по допуску российской сборной на Игры-2018 будет принято после исполкома МОК, который соберется в Лозанне. Специальная пресс-конференция спортивных чиновников назначена на вечер 5 декабря.

Многие международные спортивные организации и высокопоставленные спортивные чиновники уже высказались об отстранении России от участия в Играх. Настаивают на "дисквалификации" только некоторые зарубежные спортсмены и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал очередное интервью The New York Times. Беглый химик обвинил в участии в допинговых махинациях Александра Кравцова, в 2014 году возглавлявшего Центр спортивной подготовки (ЦСП). По словам Родченкова, личный водитель Кравцова якобы привозил сотрудников ФСБ в лабораторию во время Олимпиады, чтобы те работали над подменой анализов.

Днем позже появилось письмо еще одного информатора WADA – бывшего работника РУСАДА Виталия Степанова. Он призвал МОК отстранить всю сборную России от Игр-2018. По мнению экспертов, новые выпады в отношении России связаны с нагнетанием обстановки вокруг решения Международного олимпийского комитета об участии наших спортсменов в Играх-2018, которое будет принято 5 декабря.

Александр Кравцов, занимающий должность главы Союза биатлонистов России, отверг все обвинения. "Своими заявлениями Родченков пытается подогреть ситуацию вокруг России перед исполкомом МОКа, на котором решится судьба наших олимпийцев. Это спланированная акция, на которую адекватные люди не должны обращать внимания. Что касается обвинений в мой адрес, то они не соответствуют ни действительности, ни здравому смыслу. Ни я, ни тем более мой водитель не имели аккредитации, позволяющей проходить на территорию лаборатории", – заявил Кравцов в интервью "Известиям".

Обвинения осведомителей WADA носят огульный характер, их слова ничем не подтверждаются, подчеркнул президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин. "О таких вещах должны высказываться не Степанов или Родченков, а российские спортсмены, которые отобрались на Игры-2018 и хотят принять в них участие. Надо излагать их точку зрения, а не информаторов WADA. Сейчас нам пытаются навязать выступление в Играх-2018 без собственного флага, гимна, формы… Это нонсенс", – приводит издание слова Шляхтина. По мнению чиновника, России вместе с МОК надо выработать адекватную позицию.