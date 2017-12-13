Британский чемпион объяснил положительную допинг-пробу астмой

Четырехкратный победитель престижной веломногодневки "Тур де франс" британец Крис Фрум сдал положительную допинг-пробу. В крови спортсмена нашли сальбутамол, передает "Газета.ру".

Спортсмен нашел объяснение проваленному допинг-тесту. "Хорошо известно, что у меня астма, я знаю правила. Я использую сальбутамол в разрешенных количествах и готов к каждодневным проверкам", – заявил чемпион.