Сборную России по хоккею разгромила команда из Америки

Молодежная сборная России до 20 лет потерпела крупное поражение от команды Западной хоккейной лиги (игроки из США и Канады. – Прим. ред.) на старте Суперсерии 2017 года. Матч завершился со счетом 0:7, сообщает "Газета.ru".
Российским спортсменам предстоит провести еще пять встреч в рамках первенства. Завершится Суперсерия 16 ноября.
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