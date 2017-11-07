Сборную России по хоккею разгромила команда из Америки

Молодежная сборная России до 20 лет потерпела крупное поражение от команды Западной хоккейной лиги (игроки из США и Канады. – Прим. ред.) на старте Суперсерии 2017 года. Матч завершился со счетом 0:7, сообщает "Газета.ru".

Российским спортсменам предстоит провести еще пять встреч в рамках первенства. Завершится Суперсерия 16 ноября.