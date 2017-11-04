Пятикратная олимпийская чемпионка Ромашина родила дочь

Знаменитая российская синхронистка Светлана Ромашина стала мамой. Она родила девочку в Городской клинической больнице №36 в Москве.

Пятикратная олимпийская чемпионка сообщила об этом в социальной сети Instagram. "Вот и настал этот день! Наконец-то мы встретились! Мы с папой тебя очень любим", – написала Ромашина.