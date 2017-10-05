Жена Кокорина ждет второго ребенка

В группе соцсети "ВКонтакте" Zenit Kids, посвященной детям игроков "Зенита", появилась информация, что Александр Кокорин снова будет папой. Правда, пост провисел в ленте недолго и был удален.

Дарья Кокорина (Валитова), супруга 26-летнего футболиста "Зенита" Александра Кокорина, подарила ему сына буквально четыре месяца назад. Семья снова ждет пополнения. Информация об этом появилась в группе соцсети "ВКонтакте" Zenit Kids, посвященной детям игроков "Зенита".

"Неожиданная, но совершенно потрясающая новость! Александр Кокорин и его супруга Даша станут родителями во второй раз! Напомним, что у ребят совсем недавно родился первенец – сын. Информация от самого Саши, за нее спасибо девушкам из его фан-клуба", – написали в соцсети. Однако почти сразу пост был удален.

К слову, о том, что скандальный Кокорин расписался со своей давней возлюбленной, рассказал источник, близко знакомый с окружением футболиста. Свадьба была скромной, на ней присутствовали лишь близкие родственники молодоженов.

Как писали Dni.Ru, недавно возлюбленная спортсмена Дарья Валитова родила сына. Нападающего "Зенита" с прибавлением в семействе поздравили пользователи Сети. В частности, отреагировал на радостное событие близкий друг семьи Валитовой – известный бизнесмен Кирилл Маслиев. "Дашунь, Саша, поздравляю", – написал он, разместив в Instagram фото жениха и невесты.