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Спорт

Жена Кокорина ждет второго ребенка

Александр Кокорин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
В группе соцсети "ВКонтакте" Zenit Kids, посвященной детям игроков "Зенита", появилась информация, что Александр Кокорин снова будет папой. Правда, пост провисел в ленте недолго и был удален.
прочитано 480 раз

Дарья Кокорина (Валитова), супруга 26-летнего футболиста "Зенита" Александра Кокорина, подарила ему сына буквально четыре месяца назад. Семья снова ждет пополнения. Информация об этом появилась в группе соцсети "ВКонтакте" Zenit Kids, посвященной детям игроков "Зенита".

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Кокорина женили на родившей невесте

"Неожиданная, но совершенно потрясающая новость! Александр Кокорин и его супруга Даша станут родителями во второй раз! Напомним, что у ребят совсем недавно родился первенец – сын. Информация от самого Саши, за нее спасибо девушкам из его фан-клуба", – написали в соцсети. Однако почти сразу пост был удален.

К слову, о том, что скандальный Кокорин расписался со своей давней возлюбленной, рассказал источник, близко знакомый с окружением футболиста. Свадьба была скромной, на ней присутствовали лишь близкие родственники молодоженов.

Александр Кокорин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin

Как писали Dni.Ru, недавно возлюбленная спортсмена Дарья Валитова родила сына. Нападающего "Зенита" с прибавлением в семействе поздравили пользователи Сети. В частности, отреагировал на радостное событие близкий друг семьи Валитовой – известный бизнесмен Кирилл Маслиев. "Дашунь, Саша, поздравляю", – написал он, разместив в Instagram фото жениха и невесты.

Автор: Алексей Минин5 октября 2017, 19:30

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