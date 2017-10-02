Хореограф Анисиной оправдала предателей Белоусову и Протопопова

Покинувшие СССР Белоусова и Протопопов очень любили свое дело. Хореограф сборной Советского Союза по фигурному катанию Елена Матвеева назвала пару верхом совершенства и раскрыла настоящую причину отъезда спортсменов из страны.

"Я была в курсе того, что в последние годы Людмила Евгеньевна боролась с онкологией. Но о том, что Милы не стало, узнала из телевизионных новостей вместе со всей страной. Это очень большая потеря для истории фигурного катания. Ушла эпоха, а не только талантливая фигуристка. Мы ведь их обожали. Каждое движение, каждый поворот – все было совершенно в исполнении Белоусовой и Протопопова", – рассказала знаменитый постановщик, старший хореограф сборной СССР по фигурному катанию Елена Матвеева, пишет Life.ru.

По ее словам, причина побега спортсменов в том, что им не давали работать, а без фигурного катания они просто не мыслили своей жизни. И когда появилась возможность, они ею воспользовались. Они просто очень любили свое дело.

"Я с большой любовью отношусь к этой паре, они – верх совершенства. Людмила Евгеньевна – очень деликатный и удивительно тонкий человек. Я благодарна Богу, что познакомилась с ней лично. Когда они с Протопоповым катались, я ведь была еще совсем юной. Поэтому особенно приятно, что Белоусова высоко ценила мою работу", – добавила Матвеева.

Белоусова и Протопопов выходили на лед до самых преклонных лет. В 2015 году они катались рамках ежегодного благотворительного мероприятия "Вечер с чемпионами". То, что они продемонстрировали, было изумительно, индивидуально и совершенно. И конечно, для Олега Протопопова смерть Людмилы Белоусовой – невероятная потеря, считает хореограф.

Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov) Сен 29 2017 в 10:03 PDT

"Я бы хотела к нему обратиться. Олег Алексеевич, держитесь всеми своими силами. Мы помним вас и помним Милочку. Восторгаемся и восхищаемся вами до сих пор. Дай Бог вам здоровья! Постарайтесь жить памятью о своей необыкновенной супруге", – сказала в завершение разговора Матвеева.

Напомним, что Елена Матвеева работала со многими известными фигуристами. В ее творческом "послужном списке" – сотрудничество с Анной Кондрашовой, Мариной Климовой и Сергеем Пономаренко, Натальей Анненко и Генрихом Сретенским, Ириной Слуцкой, Викторией Волчковой, Мариной Анисиной и Гвендалем Пейзера и другими звездами. К слову, Марина Анисина, бывшая супруга скандального шоумена Никиты Джигурды, покинула Россию и живет во Франции.