Умерла олимпийская чемпионка Белоусова

Советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни, сообщает продюсер 6ABC Кристен Битти. В паре с Олегом Протопоповым спортсменка завоевала золото на Олимпиаде 1964 года в Инсбруке и Играх 1968 года в Гренобле.

Причина смерти фигуристки не называется. Известно, что в последние годы она жила в Швейцарии.



"Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня – особенно. Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке", – рассказал российский тренер Алексей Мишин. Слова сожаления в связи с кончиной спортсменки опубликовала в Twitter и продюсер Кристен Битти.

Ludmila Belousova-Protopopov has died at age 81. Honored to have skated in a show with her & received advice from her when I did pairs. #RIP