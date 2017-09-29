Перед смертью олимпийская чемпионка Белоусова боролась с раком

Фигурист Олег Макаров сообщил, что у скончавшейся в Швейцарии двукратной олимпийской чемпионки Людмилы Белоусовой было выявлено онкологическое заболевание. Спортсменке удавалось бороться с недугом и прекрасно выглядеть.

Бронзовый призер Олимпиады-1984 в парном катании Олег Макаров сообщил, что у скончавшейся в Швейцарии двукратной олимпийской чемпионки Людмилы Белоусовой было выявлено онкологическое заболевание. Это случилось в 2015 году, сообщает МК.

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"У нее был рак, что случилось года полтора назад. И они уехали жить в Швейцарию… И вроде бы у них все налаживалось, в августе они хорошо выглядели…", – сообщил фигурист. В то же время он подчеркнул, что не ручается за свои слова и точных причин смерти Белоусовой сообщить не может.

Как ранее сообщали Dni.Ru, Людмила Белоусова родилась в Ульяновске в 1935 году, позже ее семья переехала в Москву. В детстве увлекалась гимнастикой, теннисом, конькобежным спортом, с 16 лет занималась фигурным катанием. В паре с Олегом Протопоповым Белоусова стала серебряным призером первенства СССР и мастером спорта. В их коллекции – серебро Европы и чемпионата мира. Также Белоусова и Протопопов завоевали золото на Олимпиаде 1964 года в Инсбруке и Играх 1968 года в Гренобле. В 1979 году Олег Протопопов и Людмила Белоусова, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили политического убежища. После этого в СССР их лишили звания "мастер спорта". Спортсменка умерла 29 сентября 2017 года в Швейцарии.