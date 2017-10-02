Протопопов тайно кремировал умершую от рака Белоусову

Тело двукратной олимпийской чемпионки Людмилы Белоусовой кремировано. Ритуал провели в Женеве без участия друзей и родственников фигуристки.

"После кончины Людмилы Евгеньевны тело ее было кремировано. О похоронах ничего не сообщается. В данный момент Олег Алексеевич Протопопов находится в Гриндельвальде", – выяснили представители Федерации фигурного катания на коньках России.

В ФФКР с 29 сентября пытались узнать, что же случилось с Людмилой Белоусовой. "Родственникам Людмилы Евгеньевны, которые живут в Москве, ничего не было известно, никаких сообщений они не получали. Не знали никаких подробностей российские тренеры по обе стороны океана", – отметили в федерации.

Через два дня появились первые достоверные данные. 22 сентября Людмила Белоусова и Олег Протопопов вернулись из США в Швейцарию. В Штатах прославленной спортсменке стало хуже, американской медицинской страховки у нее не было, поэтому супруги решили лететь домой.

Пять дней Протопопов находился рядом с супругой в Женеве. Медики пытались спасти фигуристку, но Белоусова скончалась на 82-м году жизни.

Напомним, Людмила Белоусова в паре с Олегом Протопоповым завоевала золото на Олимпиаде 1964 года в Инсбруке и закрепила успех на Играх 1968 года в Гренобле. После завершения спортивной карьеры пара продолжила выступать в Ленинградском балете на льду. В 1979 году после зарубежных гастролей фигуристы остались жить в Швейцарии.