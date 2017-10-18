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Спорт

Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Виталий Щербо. Фото: Фотохроника ТАСС
Валентина Николаевна Щербо, мать обвиненного в изнасиловании гимнастки Виталия Щербо опровергает слова спортсменки. Она считает, что Татьяна Гуцу хочет заработать на резонансном заявлении.
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"Это полный бред!  И самое неприятное в этой истории, что сейчас сыну нужно будет оправдываться и, как говорится, доказывать, что ты не верблюд. Ведь обвинить спустя почти 30 лет – проще некуда. И вот вопрос: раньше у Татьяны Гуцу на такое "признание" не было времени? Почему выжидала? Отчего не выдала "новость" по горячим следам? А теперь она выдает "сенсацию". Безусловно, нужный эффект будет достигнут – Гуцу снова окажется в центре внимания СМИ. Гораздо сложнее оправдываться тому, кого обвинили", – говорит мама шестикратного олимпийского чемпиона по гимнастике Виталия Щербо.

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Она уверена, что Татьяна просто хочет получить деньги с ее сына. По словам женщины, сейчас Виталий занимается предпринимательством в Америке. "Таня, зная, что у сына в Америке бизнес, хочет деньги с него "снять"? Но я уверен, что он будет защищать свое доброе имя", – передает ее слова белорусская газета "Народная Воля".

Валентина Николаевна также вспомнила, какие отношения связывали ее сына с Татьяной Гуцу. Она уверяет, что Виталий дружил со всей олимпийской сборной СССР по легкой атлетике. "Вместе находились на сборах, соревнованиях… Сын и с Таней дружил, и со всеми остальными гимнастками", – рассказала она.

Кроме того, женщина подчеркнула, что никто из товарищей Виталия по сборной не поддержал обвинения Гуцу, которые та выложила в своем аккаунте в Facebook. По словам спортсменки, 27 лет назад ее изнасиловали в Штутгарте. Татьяна утверждает, что над ней надругался ее партнер по олимпийской сборной Виталий Щербо.

"Тот, кто изнасиловал меня в Штутгарте в 1991 году, – Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я находилась в собственной клетке. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательства гораздо сильнее твоих слов. Теперь я сильнее, чем когда-либо. Ты больше не сможешь меня сломать. Это моя история Золушки. Я пережила это, и я буду поддерживать каждого, кто боится высказаться, я постараюсь быть уверенной в своих силах", - написала Татьяна.

Помимо матери Щербо, версии о желании Гуцу просто заработать денег на публичном скандале придерживается и Заслуженный мастер спорта СССР Лидия Иванова. "Я не хочу по этому поводу распространяться и считаю, что это неприлично. Либо ей хочется что-то на этом заработать или как-то пропиариться, не более того. От этой девочки никогда я не наблюдала какой-то нескромности. Была хорошая гимнастка, высокого класса", – приводит слова Ивановой телеканал "360". 

Автор: Михаил Войцеховский18 октября 2017, 16:06

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