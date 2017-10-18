Почему олимпийская чемпионка признала изнасилование спустя 26 лет

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу шокировала общественность внезапным признанием в том, что в 15-летнем возрасте была изнасилована своим партнером по сборной Виталием Щербо. Почему спортсменка молчала целых 26 лет и какой смысл говорить о пережитом сейчас?

Кто такая Татьяна Гуцу

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Украинская гимнастка Татьяна Гуцу родом из Одессы. Девочка быстро достигла успеха в спорте. В 16 лет в составе объединенной команды она выиграла четыре медали на соревнованиях Испании, в том числе две золотые.

Однако в 17 лет олимпийская чемпионка ушла из спорта и переехала в США. Сейчас Татьяне 41 год, она работает тренером.

Почему гимнастка так долго молчала?

Татьяна до сих пор не раскрыла причины, которые заставляли ее скрывать факт изнасилования целых 26 лет, поэтому о них можно только догадываться. Возможно, что тогда, в 1991 году, скандальная история была замята, так как подрывала репутацию всей сборной, пишет "Чемпионат".

Щербо был талантливым гимнастом, надеждой всей страны, а история с изнасилованием могла лишить его возможности достойно ее представить. Гуцу также в 15 лет мечтала об олимпийской славе и, вероятно, сама не готова была пожертвовать ею ради справедливости.

Зачем Гуцу рассказала сейчас?

Возможно, гимнастка призналась в изнасиловании на фоне американского флешмоба Ме too ("Я тоже"), запущенного в соцсетях голливудской актрисой Алисой Милано. Успешные и знаменитые женщины повально признаются в том, что подвергались сексуальным домогательствам и изнасилованиям со стороны режиссеров и продюсеров. Можно предположить, что Гуцу решила своим признанием восстановить справедливость и показать истинное лицо одного из самых успешных гимнастов мира.

Что теперь ждет Щербо?

Уголовная ответственность гимнасту не грозит, так как истек срок давности преступления. В России за изнасилование судят только на протяжении десяти лет после случившегося. В Германии, где якобы и произошел инцидент, сексуальные действия с несовершеннолетними караются только если прошло менее 20 лет с тех пор, как жертве исполнилось 18 лет.

Вместе с тем можно с уверенностью сказать, что Гуцу нанесла репутации Щербо непоправимый ущерб. Гимнаст до сих пор остается самым титулованным олимпийским чемпионом. Мало кому удалось завоевать шесть золотых медалей в рамках одной Олимпиады.

Помимо положительного имиджа, Щербо рискует остаться без бизнеса. Спортсмен также живет в США. В Лас-Вегасе он открыл свой гимнастический зал. Учитывая, что в Америке очень серьезно относятся к обвинениям в изнасиловании, не исключено, что Щербо может стать изгоем.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу заявила на своей странице в Facebook, что в 1991 году ее изнасиловал партнер по сборной России Виталий Щербо. Спортсменка назвала гимнаста монстром и заявила, что больше он не сможет ее унизить.