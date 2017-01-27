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Новые подробности избиения дочери Емельяненко

Федор Емельяненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Выяснились подробности скандального инцидента с избиением 16-летней дочери бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. По некоторым данным, нападение на девушку могло быть провокацией, направленной на дискредитацию главы Чечни Рамзана Кадырова.
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По информации источника в спецслужбах, следователи проверили записи со всех камер видеонаблюдения в районе предполагаемого места происшествия. Оказалось, что на остановке, где, со слов девушки, произошло нападение, вообще ничего особенного не происходило. 

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"На камеры наблюдения не попал ни какой-либо подозреваемый, ни сама девушка. При попытке уточнить место и время нападения девушка постоянно путалась", – цитирует собеседника Life.ru. 

Параллельно оперативники опрашивали друзей и знакомых Марии Емельяненко. Несколько подростков из ее окружения признались, что обсуждали идею "устроить провокацию" после того, как отец девушки и глава Чечни Рамзан Кадыров повздорили в Сети. 

Как уточняет собеседник издания, подростки могли организовать нападение на Марию, чтобы заставить полицию выйти на "чеченский след". "Скорее всего, сыграл свою роль юношеский максимализм тех, кто окружал девушку. Один из друзей девушки предложил: "Давайте разыграем сценку", другой подхватил, и никто не подумал о последствиях. А девочка даже и не поняла, что ее втягивают в большую провокационную интригу", – пояснил источник в спецслужбах. 

Эта версия вполне логично соотносится с тем фактом, что семья Емельяненко не разрешила проводить с Марией дополнительные следственные действия. При этом собеседник издания уточняет, что сам Федор Емельяненко и другие родственники девушки не были в курсе готовящейся провокации. 

Как писали Dni.Ru, на дочь бойца Федора Емельяненко напали в Москве 9 октября 2016 года. Девушка была доставлена в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, врачи диагностировали ушиб грудной клетки и брюшной полости. Спустя несколько дней она была выписана из больницы.

Отметим, что первоначально в СМИ возникла путаница по поводу того, на какую именно дочь бойца было совершено нападение. Так, по одним данным, это была девятилетняя Василиса, а по другим – 16-летняя Мария.    

Автор: Светлана Сидорчук27 января 2017, 14:54
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