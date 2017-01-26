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Хоккеист СКА разбил лицо маленькой девочке
Инцидент произошел в третьем периоде матча КХЛ "Спартак" – СКА. После наброса защитника СКА Вячеслава Войнова его одноклубник, нападающий Александр Хохлачев так неудачно обработал шайбу, что она
вылетела за пределы площадки и оказалась на трибуне.
Снаряд попал в сектор С2 и угодил в лицо юной болельщице, разбив ей губу. К счастью, врачи оперативно оказали помощь пострадавшей девочке.
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