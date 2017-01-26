Хоккеист СКА разбил лицо маленькой девочке

Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Спартаком" и СКА случилась неприятность. Шайба попала в лицо юной болельщице красно-белых.

Инцидент произошел в третьем периоде матча КХЛ "Спартак" – СКА. После наброса защитника СКА Вячеслава Войнова его одноклубник, нападающий Александр Хохлачев так неудачно обработал шайбу, что она вылетела за пределы площадки и оказалась на трибуне.



Снаряд попал в сектор С2 и угодил в лицо юной болельщице, разбив ей губу. К счастью, врачи оперативно оказали помощь пострадавшей девочке.