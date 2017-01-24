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Хитрый вратарь ударил себя по ноге для затяжки времени
Инцидент произошел на 90-й минуте матча при счете 2:2. Позже выяснилось, что сенегальский голкипер ударил сам себя по ноге ради затяжки времени. Упав на газон, голкипер дождался медицинской помощи, а затем продолжил матч. Видео этого эпизода размещено на канале Football Motion в YouTube, сообщает "Лента.ру".
Примечательно, что забитых мячей в этой встрече больше не было. Между тем ничья позволила команде Сенегала набрать семь очков и выйти из группы B с первого места.
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