Хитрый вратарь ударил себя по ноге для затяжки времени

В матче Кубка Африканских Наций между Сенегалом и Алжиром произошел забавный эпизод, вызвавший массу обсуждений в социальных сетях. За несколько минут до завершения встречи вратарь сенегальцев Кадим Н'Диай зацепился за собственную ногу и рухнул в штрафной площадке, корчась от боли.

Инцидент произошел на 90-й минуте матча при счете 2:2. Позже выяснилось, что сенегальский голкипер ударил сам себя по ноге ради затяжки времени. Упав на газон, голкипер дождался медицинской помощи, а затем продолжил матч. Видео этого эпизода размещено на канале Football Motion в YouTube, сообщает "Лента.ру".

Примечательно, что забитых мячей в этой встрече больше не было. Между тем ничья позволила команде Сенегала набрать семь очков и выйти из группы B с первого места.



