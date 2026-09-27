В Москве за пять лет обновили более 380 домов в тёплых оттенках

В столице ремонтируют фасады жилых зданий в жёлтой, оранжевой, красной и коричневой гамме. Вместе с внешними стенами специалисты приводят в порядок крыши, инженерные системы и другие элементы домов.

За последние пять лет в Москве отремонтировали свыше 380 жилых зданий, в оформлении которых использованы цвета осенней палитры. Работы проводились по региональной программе капитального ремонта. Они включали восстановление фасадов и обновление других конструктивных элементов многоквартирных домов.

Среди таких объектов — здания на улицах Декабристов, Менжинского и Луганской. Все три построены по типовым проектам во второй половине XX века, но отличаются архитектурой и составом необходимых работ. На двух адресах ремонт уже провели, на третьем он продолжается.

Дом на улице Декабристов: оранжевый фасад и новая кровля

Двенадцатиэтажный дом 21 на улице Декабристов построили в 1976 году. Его входы оформлены декоративными решётками, лоджии расположены как на уличной стороне, так и на торцах здания. Дворовый фасад отличается расположением окон: прямоугольные проёмы смещаются через один этаж.

Капитальный ремонт здесь состоялся в 2023 году. Специалисты занимались фасадом и крышей. Перед окраской стены освободили от старых покрытий — краски и штукатурки. Из межпанельных швов удалили прежнее заполнение, чтобы подготовить их к восстановлению.

Особое внимание уделили участкам, которые подвергались намоканию. Их обработали антисептическими составами. Затем уложили утеплитель в швы и подготовили их к герметизации. Таким образом, обновлению цвета предшествовала работа с состоянием стен и соединениями между панелями.

Отдельно восстановили экраны и фронтальные стены лоджий. Изначально они были покрыты мелкой плиткой. Для ремонта применили полимерцементные смеси и армирующие сетки, после чего нанесли новый штукатурно-окрасочный слой.

Межпанельные швы загерметизировали двухкомпонентным составом. Фасад получил оранжевую окраску вместо прежнего нейтрального серого цвета. Работы затронули и другие наружные элементы: специалисты отремонтировали цоколь и откосы, заменили входные двери и стеклопакеты в местах общего пользования.

Вокруг здания устроили новую асфальтобетонную отмостку. На крыше заново выполнили стяжку и уложили полимерно-битумное покрытие, рассчитанное на перепады температур. В результате ремонт охватил наружные стены, кровлю, окна и двери общих помещений.

Дом на улице Менжинского: восстановление плиточных панелей

Другой пример — дом 23, корпус 1, на улице Менжинского. Четырнадцатиэтажное здание возвели в 1988 году. При типовом проекте оно имеет выразительное оформление: уличные лоджии ограждены полукруглыми конструкциями, вертикальные ниши заканчиваются арками. Этот рисунок продолжается в сборных панелях верхнего этажа.

В 2025 году здесь отремонтировали фасад и заменили магистрали внутренних инженерных систем. Для наружных панелей, первоначально облицованных прямоугольной глазурованной плиткой, использовали технологию восстановления с полимерцементными составами и армирующими сетками.

Подготовка началась с простукивания стен. Плитку, которая держалась непрочно, удалили, а поверхности очистили специальными средствами. После этого нанесли клеевой слой с сеткой и декоративное покрытие.

Окраску выполняли после завершения подготовки и герметизации межпанельных швов. Для здания выбрали сочетание оранжевых, красных и коричневых тонов. Новое покрытие нанесли на подготовленное основание, восстановленное с учётом прежней плиточной облицовки.

На заключительном этапе специалисты привели в порядок входные группы, балконы и цоколь. Здесь капитальный ремонт также объединил наружные работы и обновление инженерных коммуникаций: изменения коснулись и облика здания, и его внутренних систем.

Дом на Луганской улице: утепление стен и замена коммуникаций

На Луганской улице продолжается ремонт дома 4, корпус 1. Это четырнадцатиэтажное здание 1987 года постройки. Оно отличается сложной формой и декоративным оформлением фасадов. Угловые вертикальные объёмы завершаются зубчатыми фризами.

Наружные стены восстанавливают по технологии «мокрый фасад». Последовательность работ включает подготовку поверхности, устройство теплоизоляции, армирование и нанесение штукатурных слоёв.

Сначала стены очистили и промыли. Затем установили кронштейны для кондиционеров и смонтировали теплоизоляционный слой. Поверх него выполнили базовое оштукатуривание с армирующей сеткой, после чего нанесли декоративный состав.

Согласно колористическому решению, фасад окрашивают в красный цвет. Работы на этом адресе пока продолжаются.

Одновременно в доме меняют окна в местах общего пользования, ремонтируют входные группы и цоколь, приводят в порядок отмостку. Программа предусматривает новое покрытие крыши и необходимые работы в подвале.

Также предстоит заменить магистрали центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Поэтому ремонт этого здания включает несколько направлений: утепление и отделку наружных стен, обновление общих помещений и элементов дома, замену инженерных сетей.

На каждом из трёх адресов состав работ учитывает особенности здания. На улице Декабристов восстановили штукатурно-окрасочное покрытие стен и плиточную отделку лоджий, на улице Менжинского — фасадные панели с глазурованной плиткой. На Луганской улице наружные стены обновляют с устройством теплоизоляционного слоя. Окраска во всех случаях следует за подготовкой и восстановлением основания.

Масштаб столичной программы

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков ранее называл столичную программу капитального ремонта одним из крупнейших проектов модернизации жилья в России и мире. В неё включено более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров.

Более 380 зданий в осенних оттенках, обновлённых за пять лет, — часть этой программы. Ремонт на отдельных адресах показывает, что работы могут охватывать одновременно фасад, крышу, входные группы и внутренние коммуникации.

Региональная программа капитального ремонта соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Информация о национальных проектах и участии Москвы в их реализации размещена в специальном разделе портала mos.ru.

Подробнее об изменениях городской среды можно узнать и в столичном спецпроекте о развитии Москвы. Он объединяет материалы о транспорте, промышленности, здравоохранении, образовании, спорте и строительстве. Посетителям рассказывают о реализованных инициативах, текущих проектах и планах дальнейшего развития столицы.

Раздел «Архитектура и строительство» посвящён обновлению города за последние 16 лет: строительству дорог и станций рельсового транспорта, созданию пересадочных узлов и программе реновации. Там же представлены материалы о восстановлении знаковых объектов, включая Дом культуры «ГЭС-2», Северный речной вокзал и ВДНХ.