Киносъёмки, старинные усадьбы и современное искусство: маршруты "Мосбилета" по Москве

Примерить исторический костюм, познакомиться с увлечениями известного писателя и увидеть гостиницу "Россия" в миниатюре – такие возможности объединила подборка "Мосбилета". В программу на 26 и 27 сентября вошли кинопарк "Москино", музей-заповедник "Кузьминки-Люблино", Музей Паустовского, парк "Зарядье" и Московский музей современного искусства.

Каждый маршрут предлагал свой способ познакомиться со столицей. В кинопарке посетителям подготовили занятия, позволяющие почувствовать себя участниками съёмочного процесса. В усадьбах можно обратиться к истории Москвы, а в музеях — увидеть личные вещи писателя, предметы из знаменитой гостиницы и произведения современных художников.

Из Москвы 1940-х — в ковбойский городок

Для кинопарка «Москино» на 26 и 27 сентября запланировали мастер-классы, экскурсии, квесты и постановочные съёмки. Его декорации позволяют за одну прогулку оказаться в нескольких совершенно разных пространствах: от улиц столицы военного времени до городка с салуном и офисом шерифа.

Знакомство с территорией начинается с центральной аллеи, вдоль которой высажены деревья, кустарники и цветы. Слева расположена автокиновыставка Вадима Задорожного, а дальше находится «Ярмарочная площадь» с разноцветными домиками. Здесь прогулочный маршрут дополняют декорации, которые сами по себе привлекают внимание посетителей.

В сентябрьскую программу включили групповые танцевальные занятия: их назначили на 14:00–14:30 и 15:00–15:30. Анимационные игры предусмотрены с 12:00 до 19:00. В павильоне «Анимация» посетителям предлагают украсить футболки неоновыми красками. Ещё одной точкой маршрута стал новый семейный ресторан «Чебурашка».

На площадке «Ковбойский городок» собраны декорации банка, почты, салуна и здания шерифа. Каскадёрские представления здесь запланированы на 13:00, 15:00 и 17:00. В программу вошли трюки с лошадьми и поединки — элементы, знакомые зрителям по приключенческому кино.

Другой формат участия подготовили в «Уездном городе». Посетителям предложат выбрать костюмы и реквизит для постановочных сцен по мотивам фильма «Иван Грозный». Такой маршрут позволяет познакомиться с работой на съёмочной площадке через собственное участие в эпизоде.

В декорациях «Москва 1940-х», воспроизводящих улицы и здания столицы военного времени, предусмотрен квест «Свадьба». Для семейного отдыха в подборку также включили «Парк сказок» с игровой площадкой, качелями и шезлонгами в лесном окружении. Завершить прогулку предлагается просмотром семейного фильма в кинотеатре «Москино».

Две усадьбы на одном прогулочном маршруте

Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» объединяет территории, которые прежде представляли собой два отдельных парка. Здесь можно совместить прогулку по лесным дорожкам с посещением усадебных зданий, а по пути сделать остановку в кафе.

История Кузьминок связана с несколькими поколениями владельцев. В 1757 году усадьба перешла к Голицыным. При них территория расширялась и благоустраивалась, формировался её архитектурный облик. В середине XIX века на Липовой аллее появились въездные ворота, благодаря которым получила название улица Чугунные Ворота. Со временем Кузьминки стали популярным дачным местом.

У Люблина своя история. В конце XVI века эта местность была известна как Юркино. После упадка в Смутное время её возрождение пришлось на конец XVIII столетия и было связано со статским советником Николаем Дурасовым.

По проекту архитектора Ивана Еготова здесь построили виллу в палладианском стиле. Сегодня здание известно как дворец Н.А. Дурасова и служит одной из главных точек музейного маршрута.

В сентябрьскую подборку вошла выставка «Минувшего с грядущим связь». Исторические костюмы в её экспозиции отсылают к посещению усадьбы Екатериной Дашковой в 1806 году. Выставка связана и с 220-летием дворца. Её название взято из стихотворения Александра Писарева, владевшего усадьбой во второй четверти XIX века.

Так прогулка по парку получает продолжение в музейных залах: история владельцев и архитектуры дополняется рассказом о культуре и одежде прошлого. Для посещения дворца в сентябрьской программе были указаны часы работы: в субботу с 11:00 до 19:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.

Паустовский: путешествия, фотографии и рыбалка

Ещё один маршрут в Кузьминках связан с Константином Паустовским. Его музей находится на Кузьминской улице, в доме с мезонином у леса. Здание строили для главного садовника усадьбы Голицыных. Сам писатель в нём не жил.

После революции в доме разместили коммунальные квартиры, а в 1986 году здание передали музею. Сегодня здесь представлены рукописи, фотографии и личные вещи Паустовского. Они позволяют познакомиться с разными сторонами его жизни — от литературной работы до путешествий и любимых занятий.

В 1956 году писатель отправился в морской круиз, во время которого посетил Турцию, Италию, Францию, Швецию, Грецию и Голландию. В музейной экспозиции тема поездок раскрывается через предметы и снимки.

Среди экспонатов есть гераклейская амфора конца IV — начала III века до нашей эры. Её подарил Паустовскому болгарский поэт Славчо Чернышев. Этот предмет стал источником вдохновения для рассказа «Амфора».

Другой экспонат — фотоаппарат «Зоркий» 1950-х годов. Паустовский увлекался фотографией и сделал более тысячи снимков в России и за рубежом. Благодаря этому в музее можно увидеть писателя и как человека, который сохранял впечатления не только в литературных произведениях, но и в фотографиях.

Отдельное место занимает рыбалка. Паустовский часто рыбачил вместе с писателем Рувимом Фраерманом, с которым познакомился в Батуми в 1923 году. Об этом увлечении напоминают бамбуковые удочки 1960-х годов и рыболовные принадлежности.

В экспозиции также представлены пианино 1905 года из квартиры писателя, открытки, печатная машинка и рабочий стол с дачи в Переделкине. Эти вещи дополняют рассказ о повседневной жизни автора и обстановке, в которой он работал. В сентябрьской подборке время посещения музея было указано с 11:00 до 18:00. Ещё один мемориальный музей Паустовского находится в Тарусе, где писатель прожил 13 лет.

«Зарядье»: цифровое искусство и память о гостинице «Россия»

Маршрут по центру столицы объединяет выставочные пространства «Зарядья» и прогулку по московским улицам. Варварку, Ветошный переулок и Петровку можно было включить в путь между культурными площадками.

В медиацентре «Зарядья» представлен проект Константина Худякова «Глаз ангела». Художник соединяет приёмы академической живописи с возможностями виртуальной реальности, пространственной глубиной и кинетическими эффектами.

В основе проекта — иммерсивная среда, созданная с использованием сканирования. В таком формате работу впервые показывают целиком. В опубликованной программе срок завершения выставки обозначен 8 ноября.

Другую тему раскрывает экспозиция «ГОСТ. РОССИЯ 1967–2006» в подклете Старого Английского двора. Она посвящена гостинице «Россия», которая находилась на месте нынешнего парка.

Гостиница была большим комплексом: в ней работали кинотеатр, концертный зал и ресторан. Здесь проходили встречи, останавливались участники кинофестиваля, политики и туристы. Выставка позволяет обратиться к этому периоду истории центра Москвы через сохранившиеся предметы и документы.

Посетителям представлены фирменная керамическая посуда, медали и награды, чертежи и планы. Миниатюрная модель помогает представить, как выглядело здание гостиницы. Через эти экспонаты раскрываются и масштаб комплекса, и детали его повседневной работы.

На верхнем этаже Старого Английского двора музейный рассказ переносит посетителей в XVI–XVII века. Обстановка, мебель и изразцы знакомят с купеческим бытом, а медиаэкраны дополняют экспозицию. В одном здании, таким образом, можно обратиться к двум разным эпохам городской истории.

Семейная жизнь как тема музейной выставки

В Московском музее современного искусства на Петровке, 25, в подборку вошла выставка Миши Никатина «Режим отца». В опубликованной программе срок её завершения обозначен 25 октября.

Экспозиция обращается к жизни молодой семьи. Знакомые бытовые детали становятся частью художественного рассказа: книги по искусству на полке, игрушки на полу, забытый на кровати оранжевый плед, детские кубики. Среди образов есть и отражение в зеркале лифта, в котором родитель фотографируется с ребёнком.

В центре проекта — опыт работающего отца. Между звонками и встречами он читает, гуляет и играет с ребёнком, разделяет семейные заботы с женой. Художник обращает внимание на небольшие повседневные эпизоды, из которых складывается жизнь семьи.

Выставка предлагает задержаться на моментах, которые быстро проходят и часто остаются за пределами больших семейных историй. Игры, прогулки и домашние предметы становятся способом поговорить о родительстве и близости.