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В "Сколково" открыли кластер медиатехнологий для кино, видео и VR

В "Сколково" открыли кластер медиатехнологий для кино, видео и VR
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В инновационном центре "Сколково" заработал Кластер медиатехнологий – вторая очередь креативного хаба. Его открыли 15 сентября 2026 года Сергей Собянин и Дмитрий Медведев. Об этом мэр Москвы рассказал в своём блоге.

Резидентами стали 48 инновационных компаний. Их разработки охватывают разные задачи: от создания цифровых персонажей и монтажа видео до тренажёров для медицины и образования. Среди участников — «Руформ», «ТВИН3Д», «ВР Концепт», «Медвиар», «Видео Нейрон», «КИИНО» и другие команды.

Продолжение проекта видеоигр и анимации

Первая очередь креативного хаба — Кластер видеоигр и анимации — начала работу в конце 2025 года. По информации Фонда «Сколково», на площадке работают 70 компаний, в портфеле которых более 250 проектов.

За время работы здесь состоялось свыше 150 мероприятий, собравших более 54 тысяч участников. По данным фонда, на кластер приходится каждое четвёртое отраслевое мероприятие России и каждое второе профессиональное событие Москвы.

Открытие медиатехнологической площадки расширяет состав этого хаба. К разработчикам игр и анимации добавились компании, занимающиеся производством и распространением видеоконтента, виртуальной реальностью и цифровыми аватарами.

Студия, шоурум и цифровое дерево

Для резидентов оборудовали студию виртуального продакшена, где можно снимать с трёхмерной графикой в реальном времени. В интерактивном шоуруме представлены VR-симуляторы, цифровые аватары и площадка «Цифровой двойник Москвы».

Лекторий предназначен для хакатонов, мастер-классов и презентаций проектов. Для форумов предусмотрен конференц-зал на 300 мест.

Центральной инсталляцией стало цифровое дерево. Оно реагирует на сердечный ритм, движения руки, прикосновения к сенсорной панели и тепло — взаимодействие устроено через четыре зоны.

Виртуальные модели для обучения и производства

Один из резидентов, «ВР Концепт», развивает российскую платформу виртуальной реальности на собственном 3D-движке. На официальном сайте компании среди её возможностей указаны импорт трёхмерных моделей, совместная работа пользователей и создание VR-проектов без необходимости программировать.

Практические задачи включают создание виртуальных макетов по результатам проектирования, поиск ошибок, согласование интерьеров и экстерьеров, подготовку интерактивных инструкций. Такие инструменты применяются в строительстве, промышленности и образовании.

Многопользовательский режим позволяет проводить групповые тренировки и работать над проектом вместе. Разработчик также сообщает о включении программного обеспечения в российский реестр ПО. В данном случае виртуальная реальность используется как рабочая среда для изучения объектов и отработки действий, а не только для демонстрации изображения.

Как VR используют в подготовке медиков

Другая компания-резидент — «Медвиар» — создаёт симуляторы для подготовки врачей, среднего медицинского персонала и студентов. В её линейке представлены решения по лечебному делу, педиатрии, интенсивной терапии, сестринскому уходу и неотложной помощи.

На официальном сайте разработчика указано, что комплексы XR-Clinic по лечебному делу и педиатрии содержат более 200 клинических сценариев каждый. Обучение и оценка навыков проходят в виртуальной среде, без участия реальных пациентов.

Симуляторы воспроизводят клинические ситуации и позволяют разбирать действия обучающихся с помощью автоматизированной оценки. Для образовательных организаций предусмотрен отдельный редактор: в нём можно изменять существующие сценарии и создавать новые.

По информации компании, её решения доступны не только в формате VR: предусмотрено использование на персональных компьютерах и смартфонах. Такой подход позволяет организовать работу с учебными случаями в разных условиях, включая занятия вне симуляционного центра.

Связь разработчиков с крупными заказчиками

Сотрудничество технологических команд и медиакомпаний выстраивалось ещё до открытия новой площадки. В июне 2026 года «Газпром-Медиа Холдинг» и Московский инновационный кластер заключили соглашение о совместном развитии медиатехнологий.

Согласно официальному сообщению холдинга, партнёры договорились искать перспективные разработки и проводить их пилотные испытания. Ещё одно направление — помогать адаптировать новые решения к задачам медиаиндустрии.

В соглашении предусмотрено использование инфраструктуры Кластера медиатехнологий и программы «Техлаб Москва», где RUTUBE выступает индустриальным партнёром. Также заявлены обмен экспертизой и совместные мероприятия, посвящённые внедрению и продвижению технологических продуктов.

Заместитель генерального директора холдинга Сергей Косинский отмечал интерес компании к интеллектуальным инструментам управления контентом, искусственному интеллекту и платформенным технологиям. Таким образом, сотрудничество касается не только производства видео, но и того, как контент организован и представлен аудитории.

ИИ-решения под конкретные задачи видеосервиса

Один из примеров такого взаимодействия — совместный трек RUTUBE и Московского инновационного кластера в программе «Техлаб Москва». О его запуске видеосервис сообщил в апреле 2026 года.

Участникам предложили разрабатывать ИИ-продукты для интеграции в инфраструктуру платформы. Среди поставленных задач — повышение вовлечённости аудитории, развитие монетизации и поиск новых направлений работы сервиса. Речь идёт о проектах на стыке машинного обучения, анализа данных и изучения поведения пользователей.

К участию приглашались команды от двух до десяти человек из научных организаций, вузов, лабораторий и технологических компаний. В опубликованных условиях для победителей были предусмотрены грант в размере двух миллионов рублей от RUTUBE и возможность заключить соглашение о внедрении разработки.

Приём заявок по этому треку завершился 8 июня. Этот пример показывает, какие задачи крупные медиакомпании уже формулируют для разработчиков: технология должна отвечать определённому запросу платформы и иметь понятный сценарий применения.

Какую роль играет «Сколково»

Фонд «Сколково» развивает направление цифровых креативных индустрий с 2015 года. По его данным, за это время в профильных проектах и программах участвовали более 2,5 тысячи стартапов. Свыше 200 компаний стали участниками фонда, получив доступ к его инструментам поддержки.

Председатель правления фонда Сергей Перов связывает развитие направления с взаимодействием технологических команд и индустриальных заказчиков. Для разработчиков это возможность проверить востребованность продукта и получить обратную связь, для крупных компаний — познакомиться с российскими решениями под свои задачи.

Компаниям нового кластера доступны более 50 сервисов и услуг Московского инновационного кластера: гранты на пилотное тестирование, защита интеллектуальной собственности, образовательные программы и отраслевые мероприятия. Заявку на резидентство можно подать на платформе i.moscow.

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