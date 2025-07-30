В Московской области умными датчиками оснастили почти 2,3 тыс. котельных

В Московской области в соответствии с целями нацпроекта "Экономика данных" оборудовано "умными" датчиками почти 2,3 тыс. котельных, сообщила пресс-служба регионального Минэнерго.

Проект «Цифровая котельная», реализуемый совместно с федеральным правительством, охватывает пять городских округов региона. По данным ведомства, он предусматривает перевод всей документации по теплоснабжению в электронный формат.

Таже в пресс-службе Минэнерго Подмосковья рассказали, что в Балашихе, одном из пилотных округов, ресурсоснабжающая организация установила датчики на 62 котельных. Устройства передают в центр управления региона данные о температуре и давлении, что позволяет диспетчерам оперативно реагировать на отклонения и предотвращать аварии.

По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, цифровой мониторинг сокращает время реагирования на нештатные ситуации и повышает надежность теплоснабжения.

«Этот проект принципиально меняет подход к теплоснабжению. Все для того, чтобы в домах жителей было всегда тепло и уютно», – заявил Воропанов.

Стоит также отметить, что в этом году датчики устанавливаются и на центральных тепловых пунктах по всему Подмосковью.