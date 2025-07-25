В России запущен уникальный завод для создания почти безотходной атомной энергетики

В Железногорске состоялось знаковое для мировой атомной отрасли событие: на Горно-химическом комбинате введен в промышленную эксплуатацию второй комплекс центра по переработке отработавшего ядерного топлива. Это ключевой шаг к созданию в России технологий замкнутого ядерного топливного цикла, которые позволят сделать атомную энергетику еще более безопасной и практически безотходной.

Энергетика будущего: что это значит?

Запуск нового промышленного модуля на ГХК — это не просто открытие очередного объекта. Это начало перехода от теории к практике в создании атомных энерготехнологий IV поколения. Если первый комплекс центра был экспериментальным, то второй — это полноценное промышленное производство.

Его главная задача — в промышленных масштабах перерабатывать уже использованное ядерное топливо, повторно вовлекая его компоненты в производственный цикл. Такой подход, известный как “замкнутый ядерный топливный цикл”, позволяет:

существенно сократить долю использования природного урана;

минимизировать объемы радиоактивных отходов;

повысить безопасность и эффективность атомной энергетики.

Как отметил на церемонии запуска глава госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев, Россия в этом направлении становится мировым первопроходцем. Ожидается, что после выхода на проектную мощность новый комплекс сможет перерабатывать около 200 тонн отработавшего топлива в год.

От “ядерного щита” к “зеленому” атому

Горно-химический комбинат, отмечающий в 2025 году свой 75-летний юбилей, имеет уникальную историю. Изначально он создавался для выполнения оборонного заказа — наработки оружейного плутония, став одним из ключевых предприятий в создании “ядерного щита” страны. Его главной особенностью стало подгорное расположение в толще Атамановского кряжа, что делало его неуязвимым для атак с воздуха.

Сегодня миссия комбината кардинально изменилась. Его современные задачи направлены на решение важнейших экологических и энергетических проблем. На предприятии уже создана уникальная инфраструктура для безопасного обращения с отработавшим топливом, включая не имеющий аналогов в мире комплекс “сухого” хранения.

Технологии, опережающие время

Новый центр по переработке ОЯТ — лишь часть масштабной работы, ведущейся на ГХК. Предприятие также является серийным производителем инновационного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Это топливо, состоящее из смеси оксидов плутония и урана, позволяет более эффективно использовать ядерные материалы.

Кроме того, на площадке комбината началось создание исследовательского жидкосолевого реактора, который в будущем позволит утилизировать самые радиотоксичные вещества, образующиеся в процессе работы АЭС.

Запуск нового производственного комплекса в Железногорске — это стратегический шаг, укрепляющий технологический суверенитет России. Создание целого кластера по замыканию ядерного топливного цикла не только обеспечит страну передовыми и безопасными энерготехнологиями на десятилетия вперед, но и подтвердит ее лидерство в глобальной атомной отрасли.