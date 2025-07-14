Собянин: До 2027 года в Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов

Строительство новых пешеходных мостов в Москве – важная часть стратегии развития города до 2030 года. Узнайте, сколько мостов уже появилось и какие новые переправы соединят районы столицы в ближайшие годы.

Строительство новых пешеходных мостов является одним из ключевых направлений в развитии современной городской среды Москвы. Такие переправы не просто облегчают перемещение, но и позволяют создавать совершенно новые, удобные и живописные прогулочные маршруты, значительно улучшая при этом доступность важнейших транспортных узлов и социальных объектов.

Развитие сети комфортных пешеходных маршрутов, призванных в том числе соединить городские районы, разделенные крупными водными преградами — Яузой и Москвой-рекой, — предусмотрено долгосрочной стратегией развития столицы до 2030 года. Об этом в своем блоге рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые мосты: уже реализованные проекты

Москва уже достигла значительных успехов в строительстве мостовых сооружений. Как отметил Сергей Собянин, с 2011 года в городе было возведено 39 мостов (эта цифра не включает железнодорожные переправы). Из этого числа пять мостов являются велопешеходными, специально спроектированными для удобства пешеходов и велосипедистов. Они появились в разных частях города:

Два моста — через реку Яузу.

Один мост — в Нагатинском затоне.

Один мост — через реку Цыганку на территории ТиНАО.

Еще один — через Водоотводный канал.

Среди недавно открытых и уже ставших популярными — велопешеходный мост через Водоотводный канал. Он был открыт около года назад и соединил знаковую “стрелку” острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными. Этот мост быстро превратился в новую яркую достопримечательность в самом сердце столицы.

В прошлом году свой собственный велопешеходный мост через реку Яузу получили и студенты Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Особенностью этой переправы стало наличие амфитеатра, с которого открывается прекрасный вид на реку.

А в начале этого года был открыт еще один живописный мост — через старое русло Москвы-реки в Нагатинском Затоне. Он не только соединил две части района, но и стал удобнейшим кратчайшим путем для местных жителей к станции метро.

Планы на будущее: какие мосты появятся до 2027 года

Работа по развитию пешеходной инфраструктуры продолжается, и в планах города до 2027 года — строительство еще нескольких важных пешеходных мостов:

Мост под Малым Каменным мостом: Эта уникальная переправа пройдет непосредственно под существующим автомобильным Малым Каменным мостом. Его задача — продлить популярный прогулочный маршрут, идущий от острова Балчуг, до Болотной площади, создавая непрерывную связь.

Два велопешеходных моста в Мневниковской пойме: Этот крупный природный и рекреационный кластер получит сразу две новые переправы: Первый мост длиной 222 метра (без учета подходов) свяжет Мневниковскую пойму с Островной улицей, расположенной в районе Крылатское. Он обеспечит удобный доступ к Гребному каналу. Рядом с мостом запланировано обустройство современной набережной с удобными спусками к воде, яркими цветниками, а также комфортными детскими и спортивными площадками. Второй мост длиной 200 метров (также без учета подходов) соединит Мневниковскую пойму с территорией парка культуры и отдыха “Фили”. Реализация этого проекта позволит создать единый и очень протяженный прогулочный маршрут, который свяжет районы Крылатское и Фили.



Значение пешеходных мостов для города

“Пешеходные мосты сближают людей”, — подчеркнул Сергей Собянин, говоря о важности этих сооружений. Они немедленно становятся неотъемлемой частью городского ландшафта, органично вписываясь в архитектурный облик Москвы.

Мэр отметил, что новые мосты превращают обычные прогулки по городу в “увлекательное путешествие, наполненное романтикой и очарованием”. Это подтверждает, что строительство таких объектов — это не только решение транспортных задач, но и инвестиции в качество жизни горожан, в создание более комфортной, красивой и связанной городской среды.

Москва продолжает активно инвестировать в пешеходную инфраструктуру, понимая её значение для современного мегаполиса. Уже построенные мосты доказали свою востребованность, а запланированные переправы обещают открыть новые горизонты для прогулок и сделать город ещё более доступным и привлекательным как для жителей, так и для гостей столицы.