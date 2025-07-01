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В Подмосковье открылся первый роботизированный распределительный центр "Магнита"

В Подмосковье открылся первый роботизированный распределительный центр "Магнита"
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В городском округе Подольск начал работу крупнейший в России роботизированный распределительный центр сети "Магнит". Строительство комплекса в индустриальном парке "Южный", завершено – вторая очередь объекта введена в эксплуатацию сегодня. Проект стал результатом соглашения, подписанного на ПМЭФ-2025. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов, генеральный директор «Магнита» Евгений Случевский и управляющий директор группы компаний «КОМИТАС» Давит Манукян.

«Это, пожалуй, самый современный распределительный центр в Подмосковье. Мы заинтересованы в создании новых производств, особенно тех, что связаны с автоматизацией и роботизацией. Спасибо “Магниту” за внедрение технологий и создание рабочих мест, а “КОМИТАС” — за то, что делает роботов в Подмосковье», — отметил Андрей Воробьёв.

Роботизированный объект отвечает задачам нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Инвестиции составили 10 млрд рублей, создано более 2 тыс. рабочих мест.

Складской комплекс общей площадью 86 тыс. м² построен по модели build-to-rent. Кроме того, он оснащён роботизированной системой хранения, роботизированными погрузчиками, конвейерами, роборуками и инфосканами. Вся автоматизация реализована с использованием российских технологий – программное и аппаратное обеспечение разработаны в Подмосковье компанией «КОМИТАС».

Следующий шаг – запуск автоматизированного сухого склада в Коломне, где планируется внедрение более 500 AMR– и FMR-роботов. Общий объём инвестиций в складскую логистику «Магнита» в Московской области превысит 40 млрд рублей.

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1 июля 2025, 14:59
Фото: Евгений Пронин
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