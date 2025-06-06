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Пятница 6 июня

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"Росатом" вывезла очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева

"Росатом" вывезла очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева
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Госкорпорация "Росатом" продолжает активные действия по очищению арктического побережья от опасного ядерного наследия.

Недавно из хранилища в губе Андреева, расположенной в Мурманской области, была вывезена 22-я партия отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Это топливо образовалось в результате эксплуатации ядерных энергетических установок, установленных на атомных подводных лодках.

Директор по государственной политике в области радиоактивных отходов и ОЯТ Василий Тинин прокомментировал данное событие. Он отметил, что губа Андреева является последним объектом с опасным ядерным наследием Военно-морского флота на побережье Кольского залива. Ранее там находилось более 100 комплектов активных зон реакторов, что составляет почти 20 тысяч топливных сборок. На данный момент уже вывезено около 14 тысяч сборок.

Проект по вывозу топлива представляет собой сложную задачу, так как специалисты сталкиваются с множеством некондиционных сборок, требующих индивидуального подхода и специальных технических решений. Тем не менее, благодаря накопленному опыту работы в этой области, процесс идет в хорошем темпе, и "Росатом" планирует завершить вывоз ОЯТ из губы Андреева к началу следующего десятилетия. Вывезенное топливо будет направлено на переработку на производственное объединение "Маяк".

Председатель Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Вячеслав Фетисов подчеркнул важность системной работы по ликвидации потенциально опасных объектов в Арктике. Он отметил, что Россия сохраняет приверженность охране окружающей среды, несмотря на международные обстоятельства. Современные ядерные технологии играют важную роль в обеспечении надежной и экологически чистой энергии, а также в судоходстве. Однако ликвидация "хвостов" технологии остается приоритетной задачей.

Губа Андреева находится в 55 км от Мурманска и ранее служила базой для ВМФ. С момента введения хранилища ОЯТ в эксплуатацию в 1961 году здесь накопилось значительное количество радиоактивных материалов. С 2017 года "Росатом" активно занимается вывозом этого топлива и ликвидацией опасных объектов на территории базы.

На сегодняшний день госкорпорация успешно утилизировала 204 атомные подводные лодки и завершила вывоз всего отработавшего ядерного топлива с Дальнего Востока. В Мурманской области объемы накопленного ОЯТ были сокращены более чем в два раза. В 2024 году был завершен вывоз ОЯТ с бывшей береговой базы ВМФ в поселке Гремиха.

"Росатом" подходит к решению проблемы комплексно, участвуя в двух федеральных целевых программах по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. В рамках этих программ ведется работа по ликвидации старых радиационно опасных объектов и производств. Более 220 предприятий атомной отрасли из различных регионов страны участвуют в этих проектах. Благодаря реализации программ удалось вывести из эксплуатации около 100 объектов и реабилитировать более трех миллионов квадратных метров загрязненных территорий в 23 регионах России.

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6 июня 2025, 11:31
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