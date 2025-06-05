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Среда 9 июля

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Сервис "Мосбилет" запустил функцию "Покупай сейчас, заполняй потом"

Сервис "Мосбилет" запустил функцию "Покупай сейчас, заполняй потом"
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Городской сервис "Мосбилет" запустил новую функцию "Покупай сейчас, заполняй потом". Теперь оформить билеты на концерты и спектакли можно быстрее, добавив информацию о посетителе позже.

Отличная новость для любителей культурных мероприятий в столице: городской сервис по продаже билетов "Мосбилет" внедрил новую удобную функцию, которая позволяет существенно упростить процесс оформления. Теперь пользователи могут заполнить данные о зрителе уже после совершения покупки.

Эта опция доступна при приобретении билетов на концерты и спектакли. Ранее требовалось вводить полную информацию о каждом посетителе (фамилию, имя, отчество и номер документа) непосредственно в момент покупки. Теперь же эти сведения можно добавить позднее, но не позднее чем за три часа до запланированного начала мероприятия.

Новая функция получила название "Покупай сейчас, заполняй потом". По словам Бориса Фролова, заместителя руководителя столичного Департамента информационных технологий, такое решение позволяет оформить билеты значительно быстрее. Он отметил, что новая функция позволяет быстро оформить билеты на концерт или спектакль, не вводя необходимые данные сразу. Это особенно удобно, если билет нужно купить срочно, когда документов нет под рукой или когда нет возможности заполнить онлайн-форму.

Воспользоваться новым функционалом просто. При оформлении билета и переходе к онлайн-форме покупки достаточно поставить галочку напротив пункта "Заполню персональные данные позже". После этого можно перейти к оплате, нажав "Далее". На этом этапе система запросит контактные данные именно покупателя.

После успешной оплаты билет придет на указанный электронный адрес. Добавить недостающую информацию о зрителе можно будет прямо по ссылке, которая будет содержаться в письме с билетом, либо непосредственно в самом сервисе.

Важно помнить: сведения о зрителе (Ф.И.О. и номер документа) должны быть внесены как минимум за три часа до начала события. В противном случае билет будет считаться недействительным.

Алексей Фурсин, Министр Правительства Москвы и руководитель столичного Департамента культуры, пояснил, что новая функция стала ответом на запросы пользователей: "Наши театры, концертные площадки и их зрители уже адаптировались к новым правилам покупки билетов. Но мы продолжаем работать с обратной связью и пожеланиями по усовершенствованию этой системы. Один из самых частых запросов был связан с ситуациями, когда пользователь не знает заранее, с кем пойдет на спектакль или концерт, а данные всех посетителей надо ввести сразу при покупке билетов. С новым функционалом отложенного введения данных в сервисе "Мосбилет" можно не переживать, что приобретенный билет останется неиспользованным".

"Мосбилет" позиционируется как официальный городской сервис, предоставляющий возможность приобретать билеты на мероприятия, проводимые городскими учреждениями культуры. Сервис помогает тысячам жителей и гостей столицы посещать разнообразные площадки. Разработчики постоянно работают над его модернизацией, добавляя функции для удобства пользователей. Среди доступных инструментов – фильтры для поиска ближайших или бесплатных событий, мероприятий для посещения с детьми, а также специальные подборки для держателей Пушкинской карты (выставки, театральные премьеры, события к важным датам).

Купить билет через сервис можно всего в несколько кликов. Особенно просто это сделать с использованием Mos ID (аккаунта на портале mos.ru). При авторизации через Mos ID обязательные поля в форме покупки автоматически заполняются информацией из личного кабинета, избавляя от необходимости вручного ввода ФИО, контактных данных и прочего. В поле документа достаточно оставить значение по умолчанию – Mos ID. Если же учетная запись пользователя упрощенная, данные придется внести вручную.

Еще одно преимущество покупки через Mos ID – удобство при проходе на мероприятие. Достаточно просто показать контролеру QR-код билета через одно из городских мобильных приложений ("Моя Москва", "Мой id" или "Госуслуги Москвы"). В этом случае предъявлять физический документ на входе не потребуется.

В каталоге "Мосбилета" представлен широкий спектр культурных событий: от классических и современных театральных постановок и концертов с участием мировых звезд до выставок в городских музеях и галереях, а также множество мероприятий для юных зрителей – театральные представления и познавательные мастер-классы. Больше информации о доступных возможностях сервиса можно найти на его официальной странице.

Шоу-бизнес в Telegram

5 июня 2025, 15:38
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
mos.ru✓ Надежный источник

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