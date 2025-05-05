Собянин заявил о трехкратном росте производства высокотехнологичных отраслей

В 2024 году экономика Москвы продемонстрировала значительный рост. Это стало результатом активных инвестиций в основной капитал и развития высокотехнологичных секторов.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что за последний год экономика увеличилась на 5,5%, а за последние шесть лет — на 25%, несмотря на сложные условия, включая пандемию и санкции. Эти показатели свидетельствуют о стабильности и устойчивом развитии города.

Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик мира, уступая только Нью-Йорку. По паритету покупательной способности валовой региональный продукт (ВРП) столицы составляет 1390 миллиардов долларов. С 2019 года ВРП Москвы увеличился на 26,9%, и предварительные оценки показывают, что в 2024 году рост составил 5,5%. Официальные данные будут опубликованы весной 2026 года.

Одним из основных факторов роста является увеличение объема производства в обрабатывающих отраслях, который с 2019 по 2024 годы вырос на 191,3%. В 2024 году этот рост составил 17,8%. Особенно впечатляющие результаты продемонстрировала высокотехнологичная продукция: выпуск компьютеров, электроники и оптики за шесть лет увеличился более чем в три раза — на 221,5%.

Инвестиции в основной капитал также показали значительный рост, увеличившись почти в два раза — на 95,1% с 2019 по 2024 год, достигнув 8,1 триллиона рублей. В 2024 году прирост составил 4,4%. Важным двигателем этого роста стал ИТ-сектор, который за шесть лет увеличился более чем в четыре раза — на 316,5%. Доля цифровой экономики в Москве сейчас составляет около 36%.

Московская промышленность успешно адаптировалась к новым экономическим условиям, продолжая развиваться благодаря акценту на приоритетные высокотехнологичные отрасли. К ним относятся фармацевтика, электроника, электромобилестроение и телекоммуникации. Эти сектора не только способствуют укреплению экономики столицы, но и создают новые рабочие места, что в свою очередь положительно сказывается на уровне жизни горожан.