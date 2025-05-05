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Понедельник 5 мая

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Путин и Собянин обсудили социально-экономическое развитие Москвы

Путин и Собянин обсудили социально-экономическое развитие Москвы
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В Кремле прошла важная рабочая встреча президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. В ходе нее обсуждались итоги социально-экономического развития столицы за 2024 год.

Собянин представил результаты работы города, подчеркнув, что несмотря на существующие вызовы и трудности, экономика Москвы продолжает демонстрировать положительную динамику. Мэр отметил, что в 2024 году экономика столицы выросла на 5,5%, а за последние шесть лет, включая периоды пандемии и санкций, прирост составил впечатляющие 26%. Москва уверенно занимает второе место в мире по объему валового регионального продукта (ВРП), который составляет 1390 миллиардов долларов по паритету покупательной способности, уступая только Нью-Йорку.

Сергей Семенович акцентировал внимание на том, что объем производства в обрабатывающих отраслях с 2019 по 2024 годы увеличился на 191,3%, что является значительным достижением. В частности, высокотехнологичные отрасли, такие как производство компьютеров и электроники, показали рост более чем в три раза. Инвестиции в основной капитал также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись почти в два раза за указанный период.

Одним из ключевых факторов роста стал информационно-технологический сектор, который увеличился более чем в четыре раза. Доля цифровой экономики в Москве достигает 36%, что подчеркивает важность этого направления для дальнейшего развития столицы. Также отмечен рост потребительских отраслей: розничная торговля увеличилась на 4,9%, а услуги общественного питания — на 9,2%.

Несмотря на общие экономические успехи, инфляция в Москве составила 10,1%. Однако высокие показатели экономической активности подтверждаются и другими данными: энергопотребление возросло на 5,3%, а количество малых и средних предприятий увеличилось до 910,4 тысячи.

Москва продолжает оставаться одним из немногих регионов России с естественным приростом населения. В 2024 году численность населения увеличилась на 4,8 тысячи человек, это стало результатом успешной социальной политики города. Ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла 79,5 года.

В области строительства в 2024 году было реализовано множество проектов. В столице построено 14,2 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 6,5 миллиона квадратных метров жилья. Введены в эксплуатацию новые школы, детские сады и объекты здравоохранения. Среди значимых проектов — новая Троицкая линия метро с семью станциями и новый кампус Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

Результаты проделанной в Москве работы за 2024 год демонстрируют не только экономическую устойчивость, но и активное развитие всех сфер городской жизни. Поддержка инноваций и инвестиций в социальную инфраструктуру будет способствовать дальнейшему укреплению позиций столицы как одного из ведущих мегаполисов мира.

Шоу-бизнес в Telegram

5 мая 2025, 14:23
Фото: пресс-служба Президента Российской Федерации
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